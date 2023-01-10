九龍城重建增綠化空間3.7萬呎 諮詢平台倡店舖只出租保留特色店
撰文：陶嘉心
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市建局早前啟重兩個九龍城重建項目，其中透過轉移地積比，將市政大樓及部份地區設施重置於賈炳達道公園。市建局透露，透過地積比轉移未來九龍城地面綠化空間佔地面積將增加37,000平方呎，行人由啟德行人隧道步行至相接連日後新建的地下廣場「門戶」，一出地面便可看到大片的綠化休憩空間。
曾任市區更新地區諮詢平台主席、負責收集居民關於規劃意見的黃澤恩坦言，現時提出的重建方案，與當年整合意見的報告和應，並促請市建局將來能兼任「小街飲食文化區」商舖的管理角色，店舖只租不賣，以租務優惠吸引切合主題的商戶租用，保留地區原有的老店。
據市建局最新刊出的「專題故事」，訪問了「市區更新地區諮詢平台」主席黃澤恩，他當時負責與地區的居民、區議員、專業界別、地區組織及業主組織等不同持份者會面，以收集多方意見，制定地區規劃方案。
黃澤恩指，市建局以「規劃主導」的模式重建九龍城，可針對該區困擾多年的樓宇和地區設施雙老化問題，提出應對方案。他贊同市建局提出的重置市政大廈方案，對居民及商販影響減至最低。
此外，由於市建局會在沙浦道毗鄰太子道東行人路的土地，興建一個分層地下廣場，可連接啟德地下購物街，成為九龍城區的「門戶廣場」，並透過地積比轉移，令未來「龍城」地面綠化空間佔地面積增加3.7萬平方呎，較現時大增五成。
市建局曾提出，將現時的衙前塱道和南角道，擴闊成不少於18米闊的行人專區，形成「小街飲食文化區黃澤恩認為。惟黃澤恩提醒，無論規劃設計得如何完美，未能吸引區內特色老舖在完成重建後回遷，便難以營造主題街道。
他認為若市建局將來能兼任「小街飲食文化區」商舖的管理角色，店舖只租不賣，便可以確保街道主題，以租務優惠吸引切合主題的商戶租用，保留地區原有的老店，傳承地區特色與文化。