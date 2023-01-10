九龍城重建增綠化空間3.7萬呎　諮詢平台倡店舖只出租保留特色店

市建局早前啟重兩個九龍城重建項目，其中透過轉移地積比，將市政大樓及部份地區設施重置於賈炳達道公園。市建局透露，透過地積比轉移未來九龍城地面綠化空間佔地面積將增加37,000平方呎，行人由啟德行人隧道步行至相接連日後新建的地下廣場「門戶」，一出地面便可看到大片的綠化休憩空間。



曾任市區更新地區諮詢平台主席、負責收集居民關於規劃意見的黃澤恩坦言，現時提出的重建方案，與當年整合意見的報告和應，並促請市建局將來能兼任「小街飲食文化區」商舖的管理角色，店舖只租不賣，以租務優惠吸引切合主題的商戶租用，保留地區原有的老店。



市區更新地區諮詢平台用上三年時間，收集九龍城區不同持份者對於地區更新的意見。 (市建局提供)

據市建局最新刊出的「專題故事」，訪問了「市區更新地區諮詢平台」主席黃澤恩，他當時負責與地區的居民、區議員、專業界別、地區組織及業主組織等不同持份者會面，以收集多方意見，制定地區規劃方案。

黃澤恩指，市建局以「規劃主導」的模式重建九龍城，可針對該區困擾多年的樓宇和地區設施雙老化問題，提出應對方案。他贊同市建局提出的重置市政大廈方案，對居民及商販影響減至最低。

市建局以「規劃主導」的模式推展九龍城區的市區更新工作。(市建局提供)

此外，由於市建局會在沙浦道毗鄰太子道東行人路的土地，興建一個分層地下廣場，可連接啟德地下購物街，成為九龍城區的「門戶廣場」，並透過地積比轉移，令未來「龍城」地面綠化空間佔地面積增加3.7萬平方呎，較現時大增五成。

市建局曾提出，將現時的衙前塱道和南角道，擴闊成不少於18米闊的行人專區，形成「小街飲食文化區黃澤恩認為。惟黃澤恩提醒，無論規劃設計得如何完美，未能吸引區內特色老舖在完成重建後回遷，便難以營造主題街道。

他認為若市建局將來能兼任「小街飲食文化區」商舖的管理角色，店舖只租不賣，便可以確保街道主題，以租務優惠吸引切合主題的商戶租用，保留地區原有的老店，傳承地區特色與文化。

黃澤恩翻看 DURF 報告，認為市建局於九龍城區的規劃，能夠回應地區人士對當區的更新願景，部分執行規劃建議甚至比當日的報告更佳。(市建局提供)

市建局重建方案將九龍城市政大廈等社區設施重置於新政府綜合大樓，令公共服務做到無縫交接。(市建局提供)

「門戶廣場」位置透過「轉移地積比」避免高建築物阻擋視野，創造更廣闊開揚的景觀。(市建局提供)