市建局將活化山東街6個小型休憩空間　引進「戶外智能健身室」

市建局早前在旺角山東街一帶展開兩個重建項目，趁機把項目附近6個零散及小型的休憩空間，以創新的「微型公園系統」概念，將這6個公園活化，並提升其社區功效，當中會參考內地「智慧公園」，在康體設施上引進「戶外智能健身室」系統。預計明年上半年展開工程首階段工作，爭取於4年內分階段完成活化全部6個公園。



市建局計劃重整和活化山東街一帶6個公園，將引入玩樂、休憩和社交設施。（市建局圖片）

市建局行政總監韋志成今日（11日）在網誌表示，市建局自2021年完成「油麻地及旺角地區研究」後，制定市區更新大綱發展概念藍圖，從工作層面逐步落實和執行相關建議，其中有關重整和翻新地區公共設施方面，優化區內的休憩和綠化空間，以提升市民的生活質素，是其中一項重要目標。

「微型公園系統」概念

市建局早前在旺角山東街一帶已展開兩個重建項目，韋志成表示，把握重建的機遇，將項目附近6個零散及小型的休憩空間，以創新的「微型公園系統」概念，藉著運用一致和鮮明的設計手法，一併將這6個公園活化，並提升其社區功效。同時，美化山東街一帶的街道，並設計連貫和易行的步行路線，促進市民前往不同公園使用設施，從而將公園群連結，構建成山東街「微型公園系統」。

市建局將循三方面入手，包括（一）採用統一的特色設計風格和主題；（二）重新分配和協調6個公園的功能及提升設施，將會分為玩樂 （Play）、休憩（Rest）及社交（Social）三大主要功能；及（三）應用智慧元素，推廣健體運動文化，提升市民的使用體驗。

參考內地公園「戶外智能健身室」系統

所謂智慧元素，他指，市建局和政府部門商討活化公園的新模式時，留意到內地不少如北京、深圳等城市，正積極應用「智慧公園」概念，運用5G網絡、大數據和物聯網等新一代技術，為康樂及運動設施注入智慧元素。以深圳為例，市政府在去年於市內多個公園設置「戶外智能健身室」系統，使用者可透過有關智能健身器材，記錄身高、體重、心肺功能等數據以及各項運動記錄，並通過網絡將相關數據傳送至手機，讓使用者可監察個人身體狀況。此外，亦有公園設置「智能跑道」，記錄使用者的跑步速度和路程等數據，並提供個人化的健體方案建議。

深圳和合肥市政府在多個公園設置「室外智能健身房」系統，使用者可透過智能健身器材，記錄各項身體數據及各項運動記錄。（新華社圖片）

市建局將參考內地「智慧公園」的經驗，在活化旺角「微型」公園時，研究將適用的智慧元素，加進部分康樂及健體設施，提升使用體驗， 並藉此推廣健體運動普及，提升市民關注身體健康的意識，建立健康生活、健康社區。

藝術壁畫美化樓宇大廈外牆和後巷

他又表示，會採用九龍城融合策略的經驗，以「地區營造」手法凸顯旺角區的特色，為毗鄰公園的大廈業主提供資助，以藝術壁畫美化樓宇大廈外牆和後巷牆壁，提升街區的整體面貌之餘，亦令樓宇外觀與活化後的公園環境互相配合。