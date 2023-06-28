高街鬼屋拱形遊廊料9月「解鎖」迎鬼月　業界冀善用古蹟發展旅遊

有「高街鬼屋」之稱的西營盤舊精神病已改建成西營盤社區綜合大樓，並保留其巴洛克式建築立面，2015年被評為法定古蹟。旅遊界立法會議員姚柏良今日（28日）在立法會指，「高街鬼屋」寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊極具特色，不應被鎖上，促政府向公眾開放作為旅遊景點讓遊人進入「打卡」，並建議政府應設機制，讓業界可與政府商討開放政府擁有的歷史建築及古蹟事宜。



發展局局長甯漢豪回應指，目前團體可申請在該處遊廊作外景拍攝，現正進行保養工程，中西區民政事務處計劃於9月初工程完成後開放市民觀賞。她又稱，目前有276項被評一至三級的歷史建築及約70項法定古蹟為政府擁有，當中超過200多項已按情況安排開放，剩餘130多項有近100項正在使用中，局方樂意就剩餘未開放歷史建築與業界商討。



姚柏良促設機制讓政府及旅遊業界商討開放古蹟建築

姚柏良在立法會提出口頭質詢，認為目前不少政府擁有的古蹟未被善用、甚至被圍封，並以有「高街鬼屋」為之稱的西營盤舊精神病院為例，指其面屬早期巴洛克式地標建築，寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊極具特色，但卻被鎖上，要求開放遊廊供市民「打卡」，並應設機制讓政府及旅遊業界商討開放古蹟建築等。

甯漢豪回應指，高街舊精神病院於2001年已改建為西營盤社區大樓，目前由當區民政事務處管理，因其立面別具特色而在工程中獲得保留，並在2015年被例入法定古蹟。她稱現時團體可以申請在該處遊廊進行外景拍攝，目前正進行保養工程，中西區民政事務處計劃在9月初工程完成後可開放遊廊位置予公眾觀賞。

位於尖沙咀的天文台總部逾百年歷史。（資料圖片）

甯漢豪指逾200項歷史建築或法定古蹟已開放

她又說，截至今年6月，政府擁有276項被評為一至三級歷史建築以及70項法定古蹟，總共340多項建築中，超過200項已按實際情況作合適安排開放，包括一些博物館、展覽空間及郊野公園軍事遺址等。

她指，另外130多項中，有近100項正在使用中，包括天文台總部、前身是九龍英童學校的古物古蹟辦事處等，政府會在辦公及開放之間取得平衡，提供開放日參觀等。

甯續稱，不開放地點主要因保安及私隱考慮，例如青洲燈塔有海事安保考慮等。她指樂意與旅遊業界就未開放的130多項歷史建築及古蹟作商討，並鼓勵開放予公眾參觀。

古蹟辦網站不少古蹟有字無相 馬逢國：捉到鹿唔識脫角

立法會議員馬逢國則稱曾瀏覽古蹟辦網站，但不少古蹟只有文字介紹無相片，形容政府「捉到鹿唔識脫角」，建議即使是私人建築也可向擁有者商討取得建築相片，放網上介紹等。

發展局局長甯漢豪表示，截至今年6月，政府擁有276項被評為一至三級歷史建築，以及70項法定古蹟。（廖雁雄攝）

甯漢豪則稱已陸續在多處利用多媒體作網上遊歷，包括港大附近的建築群等，以助海外宣傳，現時也陸續在相關建築外放資訊牌介紹，所有法定古蹟外面已有資訊牌，歷史建築也在有50多幢外加裝。

她強調政府需保有私人產權，同時平衡文物保育，會繼續鼓勵私人擁有者開放參觀或提供圖片，當業權人向政府申請金錢資助維修，或重建時希望放寬地蹟比或高度限制時，政府會施加開放參觀等要求，例如近期的中電鐘樓，強調政府把握契機在適當時候加要求。

文化體育及旅遊局副局長劉震則補充，局方積極考慮在7月推出旅遊路線設計比賽，鼓勵業界開闢深度旅遊路線，當中包括文化古蹟及具國家歷史元素的精品旅遊路線，「可能會有紅色之旅、文化古蹟之旅，亦涵蓋綠色生態之旅、流行文化之旅等等唔同題材。」