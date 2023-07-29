精神健康｜李夏茵指擴大有條件釋放機制是雙贏　修例料須一至兩年

政府計劃擴大精神病患者「有條件釋放」至涵蓋自願入院而有刑事暴力傾向人士，他們「有條件」出院後須受特定條件監管。醫務衞生局副局長李夏茵今日（29日）表示，對精神病病人來說，康復最重要的是回到社區，新建議可讓相關病人較容易出院，是給予病人多一個選擇。



李夏茵透露，相關政策涉及修例，預料要一至兩年才可完成。被問到會否再就此向病人組織諮詢意見，她指，措施方向已訂立，重申擴大涵蓋範圍是從病人利益及公眾安全著想，「係一個雙贏局面。」



政府計劃擴大精神病患者「有條件釋放」，涵蓋自願入院但有刑事暴力傾向的人士。（資料圖片／余俊亮攝）

不認同會影響精神病人入院意欲：係給予病人多一個選擇

政府計劃擴大精神病患者「有條件釋放」至自願入院但有刑事暴力傾向的人士。醫務衞生局副局長李夏茵今在電台節目稱，不認為擴大計劃後會影響病人入院意欲，認為反而病人更容易可以出院，重申是給予相關病人多一個選擇。

她預料要一至兩年才可以完成修例，又重申擴大是從病人利益及公眾安全著想，「我覺得係一個雙贏嘅局面。」至於醫護人手方面，她表示，醫管局已估算及審視計劃擴大後要增加的資源，預料在今年內可以逐步做到某些措施。

對於有「有條件釋放令」兩年才自動覆核一次，而非如住院病人般每年一次，李夏茵解釋，「有條件釋放」患者由於已回到社區生活，故要多些時間才可得知其是否適合，加上醫生最關注相關患者會否復發，因此須觀察長一些時間。

醫務衞生局副局長李夏茵（資料圖片／余俊亮攝）

李夏茵：精神健康覆核審裁處病人覆核機制有效

過去五年精神健康覆核審裁處119宗「有條件釋放」病人覆核申請，只有17宗獲批，被問到成功率較低原因時，李夏茵指，可能是審慎考慮過後認為病人不適合釋放，情況是可以理解，重申現時精神健康覆核審裁處的機制是有效。

研驗血或驗尿監察病人有否服藥 李夏茵：如何推行要仔細研究

至於局方早前提到研究以驗血或驗尿方式監察病人是否有服藥，有市民擔心會出現反效果，李夏茵表示，如何推行計劃仍要仔細研究，到底是什麼藥物或什麼病人要去做，仍要仔細去研究才可以落實到指引。

李夏茵相信有足夠醫生參與慢病共治計畫

至於慢性疾病共同治理先導計劃，李夏茵透露，局方有為不同的地區康健中心或康健站設不同目標，但她未有透露實際目標數字，並估計全港有200萬名不知自己有慢病且45歲以上的人士。她又指，現時已有七個地區設有地區康健中心，故相關中心必是首批推行計劃。

她預料，計劃需約千名家庭醫生參加，9月份會向醫生查詢是否參與計劃。她認為，去年底公布《基層醫療發展藍圖》後，截至6月已約有3100名醫生加入家庭醫生名冊，相信有足夠醫生參與。

就慢性疾病共同治理先導計劃，李夏茵透露，局方有為不同的地區康健中心或康健站設不同目標。（資料圖片／余俊亮攝）

研將肝炎納入慢病共治計畫

她亦解釋，選擇45歲以上人士是因為他們處「臨界點」，45歲後每5年的年齡增長，就會多10%人口出現慢性病。她亦指，如計劃成功推行後，將推廣至其他慢性病，肝炎等後遺症較嚴重的疾病。對於有組織擔心計劃未必可以涵蓋經濟能力差的市民，李夏茵指，局方已計劃在醫管局普通科門診提供篩查服務，「等嘅時間可能耐啲，但都要逐步走，去縮短等嘅時間。」

至於社區藥物名冊方面，李夏茵表示，相關名冊與現時醫管局門診用的藥物一樣，屬基本藥物，而名冊會定時更新。她透露，有社區藥物名冊後，藥物的價錢會與醫管局價相若；如醫生希望用貴一點的藥物，可以與病人相討，以醫生及病人「共付」形式支付。