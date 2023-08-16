香香麵包結業｜57年港產麵包工場月底告別　招牌方包豬仔包成絕響

陪伴港人走過半世紀歲月的全港第二大麵包批發商「香香麵包」不敵時代巨輪，即將於本月底結業！「香香麵包」員工今日向《香港01》證實因為缺乏人手等問題，公司將會光榮結業，其工場生產線運作至本月24日，至本月底交運最後一批貨予客戶，便正式告別港人。意味着又一家老字號成為香港人的集體回憶，令人唏噓。



第二大港產麵包工場月底光榮結業 員工：唔捨得都冇辦法

「香香麵包」員工鍾先生今日（16日）接受《香港01》電話訪問時透露，因為長期人手短缺和其他種種因素，公司負責人決定結束營業，他說：「做呢行好辛苦，而且公司盈利唔算好多，人工唔高，搵咗好耐都一直請唔到人手。」他指工場生產線將於本月24日停止運作，但寫字樓方面會繼續營業，至月底才正式全面告別港人。

在「香香麵包」工作了8年的鍾先生稱尊重公司決定，他與多位員工都難免感到不捨，他慨嘆：「時勢係咁都冇辦法！」他指公司目前共有30名員工，將面臨遣散，有部分人已找到新東家，會轉到其他工場或麵包店工作，他則未找到新工，打算休息一段時間，稍後再作打算。

他續稱，其實早於本月初已知悉結業消息，公司亦有通知百多個客戶需要轉找其他麵包供應商。以他所知，包括勝香園及蘭芳園都已找到新供應商，應該對其他食肆的運作，未有造成太大影響。

高峰期日產6,000條招牌方包 蘭芳園、勝香園都靠佢

即將成為歷史的「香香麵包」由創辦人姜勝和先生於1966年成立，根據其官網資料，「香香麵包」原名「香香餅家」，最初於西環爹核士街自置地舖工場，生產、批發及零售三文治方包、鹹甜麵包、西餅蛋糕等。 至1997年，由於爹核士街被規劃重建，改在香港仔黃竹坑道的工廠大廈購置7,000方呎廠房，並購買全新生產機器工具，易名為「香香麵包有限公司」， 主力發展麵包批發至今。

「香香麵包」曾是本港第二大麵包批發商，以一條龍形式提供本地麵包發酵生產、批發零售，單是以厚實足料馳名的招牌方包，其產量最高峰達每天6,000條，僅次於最大規模的「嘉頓麵包」。而其生產的麵包還有熱狗包、餐包和豬仔包等，供應予多間本地知名茶餐廳和老字號大牌檔，包括深受本地老饕和旅客歡迎的蘭芳園、勝香園及瑞士咖啡室等。其中勝香園最聞名的「檸蜜脆脆豬」，就是由「香香麵包」供應豬仔包，惟即將成為絕唱。

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