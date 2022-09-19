空氣污染｜環保署與學界展開區域性污染源研究　望以科學助解臭氧

本港的空氣質素健康指數（AQHI）於過往一周多次達到「甚高」和「嚴重」的級別，反映巿民的短期健康風險增加。環保署連同科技大學、中文大學、理工大學學者組成大氣合作研究團隊，開展區域性臭氧及光化學煙霧污染的研究計劃，藉以科學結果制定臭氧和化學的控制策略。



環保署牽頭與科大等大學，展開為期3年「研究和制定科學的區域臭氧和光化學煙霧控制策略」的科研計劃。計劃先在各區架設新進實時監測儀器、建立多站點雷達網絡，以及在錄得高濃度臭氧的日子，海陸空三方採樣，實時監測大氣中活性揮發性有機物（VOC）的成分和變化。再透過建設VOC實驗室分析其成分及來源，並建立光化學模型綜合分析多項監測結果。



▼9月16日 空氣污染嚴重，維港一片灰濛濛▼



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參與計劃的美國化學家Donald R. Blake教授表示，如果不能正確識別和掌握該地區的活性揮發性污染物，那污染控制就是無效的。他強調，了解活性揮發性污染物的成分和變化，有助制定全面及具針對性減排政策，解決臭氧問題。

臭氧是增加短期健康風險的首要污染物。有別於直接排出的污染物（如二氧化硫和一氧化碳），臭氧是由活性前體物，在陽光下經光化學反應而成。科大環境研究所所長劉啟漢指岀臭氧問題的複雜性，「在不同區域和地方，形成臭氧的有機物都有所不同，所以要以科學方式，找岀導致臭氧形成的主要污染物。」

美國化學家Donald R. Blake教授表示，如果不能正確識別和掌握該地區的活性揮發性污染物，那污染控制就是無效的。（葉海瀅攝）

過去20年間，香港、澳門和廣東省政府曾實施各類減排措施，空氣中的二氧化硫、二氧化氮和顆粒物濃度有顯著下降的趨勢，唯臭氧的濃度處於高水平，更有上升的趨勢。環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明表示，研究於去年展開。今年9月已完成第二次大型採樣，現正分析有關樣本數據，預計明年年底完成第三次採樣，並於2024年會有完整報告。他指研究有助找出臭氧成因及傳輸軌跡，讓三地政府清楚分辨污染物，作岀相應管制，才能解決臭氧問題，制定更長遠而具針對性的措施。

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研究計劃首次與政府飛行服務隊合作，進行空氣污染物質採樣。政府飛行服務隊將會在每年1至2個高污染日子，使用特製的樣本罐，在海陸空共80處採樣，作全方位空氣測量。實驗室研究員表示：「樣本罐是不鏽鋼材質，亦有專業塗層，可以防止化學物，例如苯（Benzene）和甲苯（Tolune）在運送過改變空氣中的物質，確保物質的穩定性。」