木頭車起家45年上水學榮書店10月告別　老闆嘆：撐到尾都係要結業

互聯網與智能手機改寫人類生活習慣，亦令屹立上水區、為莘莘學子服務了45年的「學榮書店」，宣布將於10月走進歷史。從小在旺角書店街打拼的老闆易榮，由擺地攤、木頭車起家，做到搬入樓上舖，再從九龍轉戰新界區學生市場，見證了香港教科書由幾毫子一本至現時動輒數百元、甚至由實體至無形電子書的重大轉變。



易榮慨嘆書店行業被互聯網影響深遠，令他不由得選擇結束大半生心血，目仍有數千本二手課本、漫畫和小說，盡量以「大平賣」清貨。他感慨地說：「呢行一路走緊下坡，一路下坡、下坡，只係睇吓個盡頭去到邊，做書呢行話要拿住本書，真係夕陽行業，真係冇得翻身！我哋仲愛錫呢行都係撐落去，但係撐到尾都係要結業......」



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創立逾45年 書業傳承兩代

「學榮書店」位於上水新成路113號一幢唐樓的閣樓，大廈地下外牆貼着「光榮結業」、「一律清貨大平賣」，沿樓梯拾級而上，看見梯間的「學榮書店」招牌早已褪色。走進店內，每個角落都擺放着一排排書櫃，若置身兩排書櫃之間，恍如走入時光隧道，隨手拿起一本書，可能是80、90年代的教科書、舊學制試題；成名於60、70年代的言情小說作家瓊瑤作品；本地著名漫畫家馬榮成的作品；又有經典日本漫畫《男兒當入樽》、《龍珠》、《金田一少年之事件簿》等，大量童年回憶瞬間湧入眼簾。

「呢啲書都好新淨的，如果揼咗就好嘥囉！」現年68歲的「學榮書店」老闆易榮從書櫃取出一本本教科書存貨，慨嘆時不與我，再搬出一本重甸甸如磚頭的字典，笑說：「𠵱家啲人要查字都會用字典，不過唔係攞住本實體書嚟查，而係喺網上查......」現今人人都在網上向「Google」求救的年代，連電子辭典機都變成電子垃圾，易榮已想像到其手上的「啞老師」，終有一天會被埋於堆填區。

在上世紀五十年代初，易榮的父親在旺角奶路臣街和廟街擺地攤賣二手教科書、後來改為推着木頭車賣書。當年只有6、7歲的易榮與胞姐便跟隨父親在被稱為「書店街」的奶路臣街打滾，因而被街童取花名為「書爺」。他形容，香港的第一代教科書店及二手書店老闆，大多是在書店街打拼起家，那裏稱得上是舊式書店的「木人巷」。

他憶述：「嗰時好早我就去幫手，暑假老豆就喺奶路臣街賣書，到夜晚喺廟街幫佢預早佔位賣書。」《尺牘》、《珠算》及《國語》這三本課本，是當年所有香港學生的指定教科書，「嗰時執嚟執去都係呢幾本，唔會好似𠵱家啲教科書咁亂，當年賣幾毫子、個幾銀錢一本，𠵱家教科書賣到二百幾、甚至幾百蚊一本，真係好貴！」

雖然在街頭賣書的日子艱辛，但吸引不少學生們光顧。後來，生意逐漸穩定，三人在西洋菜街1967年租了百多呎的店舖開了「書屋」，由長姐接手經營至今。隨業務不斷拓展，易榮結識了妻子，育有一對兒女。易榮與太太二人自始開始自立門戶經營，開了「學榮」書店，喻意為學生服務，主要以售賣二手教科書為主。

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曾轉型租小說、漫畫 最難忘書迷撲書

80年代是漫畫店的黃金時間，當時每本2至3元，最多租借一星期。易榮與太太憶述風光時，高峰時期在90年代開了四間分店，店內的二手書種類亦變得愈來愈多，更一度將書店化身成租書店，出租漫畫和小說，不少人都喜歡到店內「打書釘」：「尤其是係漫畫，如果套漫畫係好出名，一出嗰本書已經會喺漫畫舖排晒隊。」

易榮回憶，當時熱門漫畫眾多，包括有《金田一》、《消防員的故事》以及《男兒當入樽》，一眾書迷更為「撲書」不時會出現「爭崩頭」的場面：「佢哋會叫住個伙記，叫佢「一定要留畀我呀！」，（漫畫）最高峰都係留兩套，因為成本好大，一本漫畫要三四十蚊，租都係兩蚊至三蚊度，要租成十幾次先返到本。」

經營四十五載，學榮書店陪伴不少學生渡過求學時期。易榮說，多年來，十分重視店舖聲譽，傳承父親教誨：「喺賣書嗰到都有好多手法，咁我哋係均均真真、老老實實咁做，唔係話對學生幫助好大，做咗呢幾十年都叫做問心無愧。」

即使在新年期間舖頭同樣是全年無休，初一亦不例外，他解釋，因新年屬書業「旺季」：「初一初二都開工，休一日。點解初一都會開呢？，因為喺租書初一嗰陣時啲細路仔最多錢，佢哋冇咩娛樂，嗰時冇咩節目又冇手機冇盛會嚟租書睇、一有利是錢就會嚟租書睇。」

教科書不斷改版 舊版淪為廢紙

多年來學榮書店出售中小學各科教科書，為不少人求學時期的必讀課本，易榮坦言，教科書不斷改版對店舖出售課本亦有一定影響。他指，售賣教科書和預科參考書，需要大量存貨，可是現時教科書不斷改版，存貨反演變成風險：「曾經有段時間，我們需要畀錢人將賣唔出去的舊版書扔掉。」

他又指出，近年出版商面對各種困難，某程度上亦對店舖出售教科書有所影響：「好亂，𠵱家係連我哋配書畀學生都覺得好亂，事關（出版社）真係百花齊放，出版社都有出版社嘅難做，佢哋要打入個市場都辛苦。」

實體教科書變得相當昂貴。但他表示理解，因書店經歷同樣問題：「唔貴又唔得呀，因為出版界又係好似我哋咁，有十個月係淡季，做個兩個月係全部蝕返晒入去，另外出版社又有作者費、印刷費又好犀利，一本書𠵱家都去到三四百蚊，以前一本新書都係十零蚊。」

互聯網普及 嘆手機上網乜都有得睇

但在網絡資訊唾手可得、電子書普及的世代，要守著書局絕非輕易。易榮不禁感嘆，走進千禧年代後，互聯網普及，難以繼續以舊時的方式經營，由全盛時期四間分店，最後縮減至剩下上水店面，書籍種類，昔日以教科書為主的市場亦逐漸被消閒書籍攻佔：「但如果係話搵資料性嘅嘢，𠵱家發展到好多人都唔會再喺書搵，會喺手機搵，小說、漫畫乜都有得睇啦！」

問及他對於實體書式微會否感到可惜。他坦言，多年來，從懂事起生活上就完全離不開書，實在是「對書對到厭」：「好老實講，我覺得書同你揸住部手機睇係好唔同，有個感覺，尤其是係睇漫畫，上網睇漫畫係睇個故事，但係你睇書係睇個手工、畫工，好緊要！啲細節位要喺書先睇到。」

他慨嘆，書店是一門生意，卻不是賺大錢的生意，對45年的心血快將結束感到可惜，嘆不由得他選擇：「呢行一路走緊下坡，一路下坡下坡，只係睇下個盡頭去到邊，做書呢行話要拿住本書真係夕陽行業，冇得翻身，我哋仲愛錫呢行都係撐落去，但係撐到尾都係要結業。」

熟客嘆老舖消失始懂珍惜

內地四年級生童同學喜歡看漫畫，試過在書局買到絕版精裝書。他指，現時借書和網上買書太方便，令書店經營更困難。童慨嘆大一時港大附近仍有漫畫店，如今到四年級就連二手書店亦結業。

結業消息一出，除附近的街坊外，亦有老顧客從遠道而來到訪，令他感到窩心，更多的卻是不捨，皆因學榮書店已紥根在上水二十載，早已成為社區的一份子。

內地四年級生童同學喜歡看漫畫，試過在書局買到絕版精裝書。他指，現時借書和網上買書太方便，令書店經營更困難。童慨嘆大一時港大附近仍有漫畫店，如今到四年級就連二手書店亦結業。

熟客郭小姐則表示已光顧書店十多年：「都好多年前啦，阿囡都嚟呢度買書」

熟客郭小姐則表示已光顧書店十多年：「都好多年前啦，阿囡都嚟呢度買書」，她形容在這裏擁有很多美好的回憶。她指學榮教科書及補充練習種類廣泛，很多課題都可找到不同類別書本。對於學榮結業，她都感到十分可惜，亦認為要購買實體書，除了學榮都很難找到替代。

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