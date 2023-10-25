施政報告．躍動港島南｜研海洋公園毗鄰建博物館、淺水灣提供碼頭

【施政報告2023/ 躍動港島南/ 海洋公園】港府早在《施政報告2020》首次提出「踴動港島南」，惟至今進度緩慢。特首李家超今日（25日）公布任內第二份《施政報告》，表示會研究在海洋公園毗鄰興建一所博物館，期望文化設施與南區未來發展，可產生協同效應。此外，當局正研究在淺水灣提供碼頭，以連接南區其他景點。



冀博物館與南區未來發展產生協同效應

最新一份的《施政報告》雖然並未特別提到「踴動港島南」，卻隱藏在「優化地區環境」的細節中，並延續近年的政策，但略有調整或增減。其中新措施方面，當局將研究在海洋公園毗鄰興建一所博物館的可行性，期望透過豐富文化設施，與南區未來的發展產生協同效應。

港府研究在海洋公園毗鄰興建一所博物館。（資料圖片／陳葦慈攝）

此外，當局亦會探討在淺水灣提供碼頭，以連接南區其他景點；並在2024年內研究整合黃竹坑現有巴士廠設施的可能方案，以釋放相關臨時用地的發展潛力。

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2023年底就活化香港仔魚類批發市場諮詢持份者

至於其他已公布的舊有措施方面，大部份將於2024或2025年向公眾諮詢或展開工程，包括改善交通、活化海濱等措施。最新進展如下︰

．在2024年至2025年於黃竹坑、香港仔海濱及鴨脷洲北實施約10項措施，短期內改善行人環境及交通狀況。

．在2024年初開放「黃竹坑綠色連線」中，連接業興街和香港仔郊野公園的行山徑。

．在2024年第一季展開涌尾明渠行人板道工程。

．在2024年內展開設計田灣至深灣海濱的優化建議，以期在2025年展開工程。

當局在2023年底前，就活化香港仔魚類批發市場諮詢持份者。（資料圖片／歐嘉樂攝）

．在2024年內制訂「重建及優化黃竹坑康體設施」項目的總綱發展計劃，並進行相關詳細技術評估，以推動「一地多用」。

．繼續為擴建香港仔避風塘進行勘查及設計研究，以期在2024年內公眾諮詢，其後在2025年初展開工程。

．繼續就深水灣和大樹灣碼頭項目進行勘查及設計研究，以期在2024年內公眾諮詢，並於2025年展開工程。

．在2023年底前就活化香港仔魚類批發市場的概念建議諮詢持份者，並計劃在2024年內完成技術可行性研究。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



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