聖誕夜繽紛｜7海濱場地化身主題區　灣仔擺兩卡東鐵「烏蠅頭」

聖誕將至，今年發展局和海濱事務委員以「海濱聖誕神奇鐵路之旅」為主題，串連七個海濱場地，設有不同聖誕特色裝置。其中灣仔「水上運動及康樂主題區」擺設了兩卡已退役的標誌性東鐵線中期翻新列車「烏蠅頭」，並於今個月内正式開放公眾參觀。



部分場地聖誕至元旦延長亮燈

七個海濱場地設有不同聖誕特色裝置，即日起開放予市民遊玩，亮燈時間為下午5時至晚上11時，而部分場地會於12月22日至2024年1月1日延長亮燈時間至翌日凌晨1時。

灣仔 「HarbourChill 海濱休閒站」設有聖誕冬日海濱派對。聖誕裝飾中央位置豎立高逾8米的巨型聖誕樹，以聖誕篝火為主題，在入夜後放光芒，市民可與親朋好友在這個大型戶外派對共聚。另外，聖誕裝飾使用了天然木質材料，以營造篱火派對氣氛。



場地詳情：

位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的「HarbourChill海濱休閒站」交通：灣仔會展站 A2 出口步行約5分鐘

開放日期：即日起至 2024年 1月初

亮燈時間：下午 5時至晚上11時 （12月22 日至 2024年1月1日將延長至翌日凌晨1時）



灣仔「水上運動及康樂主題區」-聖誕海濱中央車站擺設了兩卡已退役的標誌性東鐵綫中期翻新列車(又名「烏蠅頭」）並於2023 年 12 月内正式開放公眾參觀。聖誕裝置以中央車站為主題，於車站上豎立一棵 13 米高的聖誕樹，配合自動轉動的齒輪及閃耀的燈光效果，市民可經過充滿流星燈飾效果的列車隧道，踏入「烏蠅頭」列車車箱中。



場地詳情：

位置：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開的「水上運動及康樂主題區」

交通：灣仔會展站 A2 出口步行約5 分鐘；灣仔渡輪碼頭步行約5分鐘；銅鑼灣港鐵站C出口步行約9分鐘

開放日期：2023 年 12 月下旬(*正式開放日期，請留意最新公布)至 2024年 1月初

亮燈時間：下午5時至晚上11時（12月22日至2024 年1月1日將延長至翌日凌晨1時）



堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」有機器人力克動感聖誕精靈村大冒險，「Nick The Robot 機器人力克」運用無限想像力，把時光機轉化成為聖誕探索號列車，向聖誕精靈村莊進發。精靈村莊內的環保聖誕樹使用了回收木板升級改造而成，配合七彩電子彩光，為市民提供一個環保夢幻的聖誕體驗。現場亦設有三大遊樂設施，包括「歡樂元氣轉轉椅」、「幻彩聖誕樹機動歷險區」及「熱跑神器快樂速遞礦車」。



場地詳情：

位置：堅尼地城城西道「卑路乍灣海濱長廊」

交通：堅尼地城港鐵站C出口向海濱步行約6分鐘

開放日期：即日起至2024年1月初

亮燈時間：下午5時至晚上 11時 （12月22 日至2024年1月1日將延長至翌日凌晨 1時）



銅鑼灣「活力避風塘主題區」設「Merry Village」，中央豎立了一棵由超過一萬個回收汽水罐升級裝飾的 6 米高「CAN-Mas-Tree 聖誕樹」，市民可坐上「CAN Dream 列車」，與由「罐寶石」聖誕老人、雪人和薑餅人組成的「CAN Bless 合唱團」合照。



場地詳情：

位置：位於維園道怡和午炮和銅鑼灣消防局之間的「活力避風塘主題區」

交通：從銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道，步行約7分鐘；從銅鑼灣維多利亞公園近維園道行人天橋前往，步行約2分鐘；從天后港鐵站 A2 出口沿興發街前往，步行約7分鐘。

開放日期：即日起至 2024年1月初

亮燈時間：下午 5時至晚上11時 （12月 22日至 2024年1月 1日將延長至翌日凌晨 1時）



北角「東岸公園主題區」化身成薑餅人車站，市民可於約 12 米高具燈光效果的「藍白漸變聖誕樹」拍照，遊覽三個特色場景佈置：「魔幻時刻」、「雪夜光映」及「冬日步道」。



場地詳情：位置：炮台山屈臣道以西的「東岸公園主題區」

交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘

開放日期：即日起至 2024年1月初

亮燈時間：下午5時至晚上11時



荃灣海濱長廊設海濱「癩噹」冰上樂園，有人氣卡通人物「癲噹」現身「冰上樂園」歡度聖誕，樂園中央亦豎立一棵6.5米高「冰雪頫噹聖誕樹」，並設有可暢玩 「聖誕樹滑梯」及可到訪「滑嘟嘟溜冰場」，隨意搬動「小冰粒」，發揮創意堆砌心目中的冰雪樂園。市民亦可以跟 「癩噹」朋友仔們 「溜冰柴犬王汪汪」、小襪免」等一同拍照，或以「癲噹」雪櫃和港式雪糕車內做背景打卡留念。



場地詳情：

位置：荃灣海安路對出的荃灣海濱長廊

交通：荃灣西港鐵站 B1 出口步行約10分鐘

開放日期：即日起至2024 年1月初

亮燈時間：下午 5時至晚上11時 （12月 22日至2024 年1月1日將延長至翌日凌晨1時）



茶果嶺海濱公園設菠籮油妹妹聖誕甜品琴工場，現場擺設「菠蘿油妹妹」及其他的可愛甜品公仔，場内亦有各式各樣的甜品裝置，包括六米高的「聖誕精靈芭菲樹」、「甜甜圈 Catwalk Show 」、「繽紛甜品運輸帶」，「朱古力餅乾製造機」、「暖笠笠菠蘿包焗爐」及「轉轉萬花筒蛋糕工廠」。其中工廠小屋内放滿了得意甜品插畫，市民可以利用萬花筒發揮想像，拍攝出色彩續紛的照片。



場地詳情：

位置：茶果嶺偉樂街西北面的茶果嶺海濱公園

交通：從觀塘渡蜦碼頭步行約5分鐘；從觀塘港鐵站 B1出口步行約 13 分鐘；或從藍田港鐵站D1出口步行約 15分鐘

開放日期：即日起至 2024 年1月初

亮燈時間：下午5時至晚上11時



另外，12 月一連三個星期六，發展局和海濱事務委員將於灣仔 「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區，及堅尼地城「卑路乍灣海瀆長廊」三個海濱場地舉辦期間限定活動，包括音樂表演、舞蹈表演、「聖誕扭氣球工作坊」及「聖誕遊戲攤位」，更有機會即場與聖誕老人拍照留念，費用全免，歡迎市民登記參加。



期間限定活動 「海濱聖誕派對」時間

日期：12月9日（星期六）

時間：下午2時至6時



地點：灣仔 「HarbourChill 海濱休閒站」

日期：12月16日（星期六）

時間：下午2時至6時



地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」

日期：12月23日（星期六）

時間：晚上6時至10時



地點：堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」

活動及報名詳情：https://metroticketing.com/e/315



另外，香港愛護動物協會於12月16日至26 日在灣仔 「HarbourChill 海濱休閒站」舉辦大型的寵物友善聖誕嘉年華 「Chill『毛』海濱走走」，集結超過 40檔美食、美酒及精品。現場特設毛孩放電區，寵物特色市集、本地創作歌手的音樂表演，以及多個打卡位。歡迎市民與寵物同遊。嘉年華的所有收益扣除成本後將撥捐愛協以資助待家動物的醫療及生活費。



活動時間：

星期一至四：晚上6時至9時

星期五至日、12月26日：中午12時至晚上9時

12月24日及25日：中午12時至凌晨12時

活動詳情：https://www.spca.org.hk/

