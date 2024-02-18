香港櫻花｜石門安景街增至百棵　首現港「洲府枝垂櫻」屬台日混種

踏入2月櫻花季開始，本港多個公園近年也開始栽種櫻花，位於沙田石門的康文署安景街公園，櫻花數目增至逾百棵，近日開始初開。今日所見，公園新種的「洲府枝垂櫻」已局部開花，屬罕有在港可見到的垂櫻，總共有六棵。



「洲府枝垂櫻」是由台灣櫻花達人張洲府，以台灣原生早種山櫻與日本染井吉野櫻人工授粉栽培成功的品種。



▼2月18日 石門安景街公園洲府枝垂櫻開花▼



+ 16

本港氣候只適合較耐熱的櫻花生長，康文署近年主要引入台灣及廣東省品種，不過也有日本品種。康文署石門安景街公園數年前開始種植櫻花，據康文署賞花情報網站，今年已增至逾百棵，分布於公園內六個位置，有染井吉野櫻、吉野櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻及今年新見的洲府枝垂櫻。

+ 10

今日所見，粉紅的吉野櫻、白色的福爾摩沙櫻都有局部開花，不過不少賞花人及攝影愛好者焦點落在洲府枝垂櫻，樹枝與日本垂櫻相同，都是向下垂，過往在港鮮有見到。

洲府枝垂櫻是由台灣櫻花達人張洲府利用台灣原生早種山櫻，與日本染井吉野櫻人工授粉栽培而成。洲府枝垂櫻的枝條，軟如柳樹一樣自然下垂，花型是五瓣，故適合平地栽種。

▼天水圍公園、馬鞍山恆明街休憩處櫻花率先於上周四開花▼



據康文署的網站指，櫻花屬薔薇科落葉喬木，品種繁多，花的顏色由白、淡粉紅至深粉紅色都有；而踏入春季，正是櫻花盛開之時，目前天氣趨暖，也令花期提早到來。不過櫻花花期短暫，開花後只維持約一至兩星期，亦要視乎品種及氣溫而決；至於本港的櫻花樹一般長得不高，因而適合近距離觀賞。

康文署的櫻花開花情報顯示，天水圍公園及馬鞍山恆明街休憩處的櫻花已滿開。

康文署的櫻花開花情報顯示，截至上周五花（15日）年初六，天水圍公園及馬鞍山恆明街休憩處的櫻花已滿開，而安景街公園則屬初開。