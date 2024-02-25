黃大仙過渡性房屋可悅居入伙　劏房媽媽：子女有空間跑嚟跑去

位於嗇色園黃大仙祠旁的過渡性房屋「可悅居」今年1月1日開始入伙。有入住的一家三口之前住在140平方呎的劏房，家裡只能放一張枱，除了用來吃飯，子女做功課都是用同一枱，女兒也沒有地方活動。新居大了近一半，租金也租減少，「而家有個地下可以跑嚟跑去、跳舞。」



距港鐵黃大仙站3分鐘步程

過渡性房屋「可悅居」位於嗇色園黃大仙祠旁，距離港鐵黃大仙站只需步行約3分鐘，提供227個單位，於今年1月1日開始入伙。

何女士與7歲的兒子及2歲的女兒約於1月中入住。何女士表示，之前住在觀塘只有140平方呎的劏房，租金約需6,000多元，現在住在200平方呎的過渡性房屋，大了接近一半，而租金減至5,000多元。她表示，舊居由於空間不足，只有一張桌子，「食飯又係佢，做功課又係佢，所以好雜亂。」

何女士提到女兒以前聽到音樂，想跳舞只可站在凳上，「而家有個地下可以跑嚟跑去、跳舞。」她說搬家之前兒子亦不斷與朋友分享有新居，「我就嚟搬屋啦，好開心啊。」

何永賢期望入住率維持100%

房屋局局長何永賢今日（25日）出席可悅居落成啟用禮時表示，可悅居交通配套極好，之前收到1,300個申請，形容為「好好嘅成績」，她期望可悅居入住率可維持100%，成為其中一個入住率最高的過渡性房屋。