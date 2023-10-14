中大CUHK收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2024現正接受報名（報名日期由2023年10月5日至12月6日），「01教育」為大家整理中文大學（中大 / CUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



中大JUPAS收生分數及計分方法

中大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。

中大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2023年中大面試安排，醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。

香港中文大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

香港中文大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2022年

課程編號：JS4006

課程：人類學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4018

課程：中國語言及文學

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS4020

課程：文化研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS4022

課程：文化管理

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4032

課程：英文

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4044

課程：藝術

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：25

下四分位數：23

-

課程編號：JS4056

課程：歷史

計分方法：最佳五科

上四分位數：26

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS4068

課程：日本研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4070

課程：語言學

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS4082

課程：音樂

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS4094

課程：哲學

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS4109

課程：宗教研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：22

中位數：21

下四分位數：21

-

課程編號：JS4111

課程：神學

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：-

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS4123

課程：翻譯

計分方法：最佳五科

上四分位數：26

中位數：25

下四分位數：24

-

課程編號：JS4136

課程：中國研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：22

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4202

課程：工商管理學士綜合課程

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4214

課程：環球商業學

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：38

中位數：37

下四分位數：35

-

課程編號：JS4226

課程：酒店旅遊及房地產

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4238

課程：保險、金融與精算學

計分方法：最佳五科

上四分位數：28

中位數：27

下四分位數：26

-

課程編號：JS4240

課程：專業會計學

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS4252

課程：計量金融學

計分方法：最佳五科

上四分位數：32

中位數：30

下四分位數：30

-

課程編號：JS4254

課程：環球經濟與金融跨學科主修課程

計分方法：最佳五科

上四分位數：29

中位數：28

下四分位數：27

-

課程編號：JS4264

課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：32

中位數：31

下四分位數：31

-

課程編號：JS4276

課程：計量金融學及風險管理科學

計分方法：最佳五科

上四分位數：34

中位數：32

下四分位數：30

-

課程編號：JS4329

課程：健康與體育運動科學

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：25

下四分位數：25

-

課程編號：JS4331

課程：文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)

計分方法：最佳五科

上四分位數：30

中位數：29

下四分位數：27

-

課程編號：JS4343

課程：文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育)

計分方法：最佳五科

上四分位數：28

中位數：26

下四分位數：26

-

課程編號：JS4361

課程：教育學士(數學及數學教育)

計分方法：最佳五科

上四分位數：30

中位數：29

下四分位數：29

-

課程編號：JS4372

課程：教育學士(幼兒教育)

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4386

課程：理學士（學習設計與科技）

計分方法：4核心科+ 2選修科（其中一科選修科須為指定學科）

上四分位數：-

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS4408

課程：機械與自動化工程學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：21

下四分位數：20

-

課程編號：JS4412

課程：計算機科學與工程

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：25

下四分位數：25

-

課程編號：JS4416

課程：計算數據科學

計分方法：最佳五科

上四分位數：29

中位數：27

下四分位數：26

-

課程編號：JS4428

課程：金融科技學

計分方法：最佳五科

上四分位數：28

中位數：26

下四分位數：26

-

課程編號：JS4434

課程：電子工程學

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：21

下四分位數：21

-

課程編號：JS4446

課程：信息工程學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4458

課程：系統工程與工程管理

計分方法：最佳五科

上四分位數：22

中位數：22

下四分位數：21

-

課程編號：JS4460

課程：生物醫學工程學

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：26

下四分位數：26

-

課程編號：JS4462

課程：能源與環境工程學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：20

下四分位數：20

-

課程編號：JS4468

課程：人工智能：系統與科技

計分方法：最佳五科

上四分位數：31

中位數：28

下四分位數：28

-

課程編號：JS4501

課程：內外全科醫學士課程

計分方法：4核心科+ 2或3選修科

上四分位數：44

中位數：43

下四分位數：42

-

課程編號：JS4502

課程：內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別

計分方法：4核心科+ 2或3選修科

上四分位數：48

中位數：47

下四分位數：46

-

課程編號：JS4513

課程：護理學

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：30

中位數：29

下四分位數：28

-

課程編號：JS4525

課程：藥劑學

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：32

中位數：31

下四分位數：30

-

課程編號：JS4537

課程：公共衞生

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS4542

課程：中醫學

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：30

中位數：30

下四分位數：29

-

課程編號：JS4550

課程：生物醫學

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：35

中位數：33

下四分位數：32

-

課程編號：JS4601

課程：理學

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：23

下四分位數：21

-

課程編號：JS4648

課程：地球與環境科學

計分方法：最佳五科

上四分位數：26

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4682

課程：數學精研

計分方法：最佳五科

上四分位數：32

中位數：30

下四分位數：30

-

課程編號：JS4690

課程：理論物理精研

計分方法：最佳五科

上四分位數：31

中位數：27

下四分位數：26

-

課程編號：JS4719

課程：風險管理科學

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS4725

課程：生物科技、創業與醫療管理

計分方法：最佳五科

上四分位數：26

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS4733

課程：數學與信息工程學

計分方法：4核心科+ 2選修科（包括一科M1/M2）

上四分位數：-

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS4760

課程：跨學科數據分析 ＋Ｘ 雙主修課程

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：-

中位數：-

下四分位數：-

-

課程編號：JS4801

課程：社會科學

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4812

課程：建築學

計分方法：最佳五科

上四分位數：28

中位數：26

下四分位數：24

-

課程編號：JS4824

課程：經濟學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4836

課程：地理與資源管理學

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4838

課程：城市研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：23

下四分位數：23

-

課程編號：JS4848

課程：政治與行政學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：21

-

課程編號：JS4850

課程：新聞與傳播學

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：26

下四分位數：24

-

課程編號：JS4858

課程：全球傳播

計分方法：最佳五科

上四分位數：29

中位數：24

下四分位數：24

-

課程編號：JS4862

課程：心理學

計分方法：最佳五科

上四分位數：23

中位數：25

下四分位數：25

-

課程編號：JS4874

課程：社會工作

計分方法：最佳五科

上四分位數：27

中位數：26

下四分位數：25

-

課程編號：JS4886

課程：社會學

計分方法：最佳五科

上四分位數：22

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS4892

課程：全球研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：25

中位數：23

下四分位數：22

-

課程編號：JS4893

課程：數據科學與政策研究

計分方法：最佳五科

上四分位數：24

中位數：24

下四分位數：23

-

課程編號：JS4903

課程：法學士

計分方法：4核心科+ 2選修科

上四分位數：29

中位數：29

下四分位數：28