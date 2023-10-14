中大CUHK收分2024｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
JUPAS 2024現正接受報名（報名日期由2023年10月5日至12月6日），「01教育」為大家整理中文大學（中大 / CUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
中大JUPAS收生分數及計分方法
中大收分最低要求
考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平。
中大JUPAS面試要求
除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2023年中大面試安排，醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2024年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。
香港中文大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）
最新2022年
課程編號：JS4006
課程：人類學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：22
下四分位數：22
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課程編號：JS4018
課程：中國語言及文學
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：26
下四分位數：25
-
課程編號：JS4020
課程：文化研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS4022
課程：文化管理
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4032
課程：英文
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS4044
課程：藝術
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：25
下四分位數：23
-
課程編號：JS4056
課程：歷史
計分方法：最佳五科
上四分位數：26
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS4068
課程：日本研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS4070
課程：語言學
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS4082
課程：音樂
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS4094
課程：哲學
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS4109
課程：宗教研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：22
中位數：21
下四分位數：21
-
課程編號：JS4111
課程：神學
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：-
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS4123
課程：翻譯
計分方法：最佳五科
上四分位數：26
中位數：25
下四分位數：24
-
課程編號：JS4136
課程：中國研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：22
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS4202
課程：工商管理學士綜合課程
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4214
課程：環球商業學
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：38
中位數：37
下四分位數：35
-
課程編號：JS4226
課程：酒店旅遊及房地產
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS4238
課程：保險、金融與精算學
計分方法：最佳五科
上四分位數：28
中位數：27
下四分位數：26
-
課程編號：JS4240
課程：專業會計學
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：24
下四分位數：23
-
課程編號：JS4252
課程：計量金融學
計分方法：最佳五科
上四分位數：32
中位數：30
下四分位數：30
-
課程編號：JS4254
課程：環球經濟與金融跨學科主修課程
計分方法：最佳五科
上四分位數：29
中位數：28
下四分位數：27
-
課程編號：JS4264
課程：工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：32
中位數：31
下四分位數：31
-
課程編號：JS4276
課程：計量金融學及風險管理科學
計分方法：最佳五科
上四分位數：34
中位數：32
下四分位數：30
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課程編號：JS4329
課程：健康與體育運動科學
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：25
下四分位數：25
-
課程編號：JS4331
課程：文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育)
計分方法：最佳五科
上四分位數：30
中位數：29
下四分位數：27
-
課程編號：JS4343
課程：文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育)
計分方法：最佳五科
上四分位數：28
中位數：26
下四分位數：26
-
課程編號：JS4361
課程：教育學士(數學及數學教育)
計分方法：最佳五科
上四分位數：30
中位數：29
下四分位數：29
-
課程編號：JS4372
課程：教育學士(幼兒教育)
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS4386
課程：理學士（學習設計與科技）
計分方法：4核心科+ 2選修科（其中一科選修科須為指定學科）
上四分位數：-
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS4408
課程：機械與自動化工程學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：21
下四分位數：20
-
課程編號：JS4412
課程：計算機科學與工程
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：25
下四分位數：25
-
課程編號：JS4416
課程：計算數據科學
計分方法：最佳五科
上四分位數：29
中位數：27
下四分位數：26
-
課程編號：JS4428
課程：金融科技學
計分方法：最佳五科
上四分位數：28
中位數：26
下四分位數：26
-
課程編號：JS4434
課程：電子工程學
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：21
下四分位數：21
-
課程編號：JS4446
課程：信息工程學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：22
下四分位數：22
-
課程編號：JS4458
課程：系統工程與工程管理
計分方法：最佳五科
上四分位數：22
中位數：22
下四分位數：21
-
課程編號：JS4460
課程：生物醫學工程學
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：26
下四分位數：26
-
課程編號：JS4462
課程：能源與環境工程學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：20
下四分位數：20
-
課程編號：JS4468
課程：人工智能：系統與科技
計分方法：最佳五科
上四分位數：31
中位數：28
下四分位數：28
-
課程編號：JS4501
課程：內外全科醫學士課程
計分方法：4核心科+ 2或3選修科
上四分位數：44
中位數：43
下四分位數：42
-
課程編號：JS4502
課程：內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別
計分方法：4核心科+ 2或3選修科
上四分位數：48
中位數：47
下四分位數：46
-
課程編號：JS4513
課程：護理學
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：30
中位數：29
下四分位數：28
-
課程編號：JS4525
課程：藥劑學
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：32
中位數：31
下四分位數：30
-
課程編號：JS4537
課程：公共衞生
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：23
下四分位數：22
-
課程編號：JS4542
課程：中醫學
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：30
中位數：30
下四分位數：29
-
課程編號：JS4550
課程：生物醫學
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：35
中位數：33
下四分位數：32
-
課程編號：JS4601
課程：理學
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：23
下四分位數：21
-
課程編號：JS4648
課程：地球與環境科學
計分方法：最佳五科
上四分位數：26
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4682
課程：數學精研
計分方法：最佳五科
上四分位數：32
中位數：30
下四分位數：30
-
課程編號：JS4690
課程：理論物理精研
計分方法：最佳五科
上四分位數：31
中位數：27
下四分位數：26
-
課程編號：JS4719
課程：風險管理科學
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：26
下四分位數：25
-
課程編號：JS4725
課程：生物科技、創業與醫療管理
計分方法：最佳五科
上四分位數：26
中位數：26
下四分位數：25
-
課程編號：JS4733
課程：數學與信息工程學
計分方法：4核心科+ 2選修科（包括一科M1/M2）
上四分位數：-
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS4760
課程：跨學科數據分析 ＋Ｘ 雙主修課程
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：-
中位數：-
下四分位數：-
-
課程編號：JS4801
課程：社會科學
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4812
課程：建築學
計分方法：最佳五科
上四分位數：28
中位數：26
下四分位數：24
-
課程編號：JS4824
課程：經濟學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4836
課程：地理與資源管理學
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4838
課程：城市研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：23
下四分位數：23
-
課程編號：JS4848
課程：政治與行政學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：22
下四分位數：21
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課程編號：JS4850
課程：新聞與傳播學
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：26
下四分位數：24
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課程編號：JS4858
課程：全球傳播
計分方法：最佳五科
上四分位數：29
中位數：24
下四分位數：24
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課程編號：JS4862
課程：心理學
計分方法：最佳五科
上四分位數：23
中位數：25
下四分位數：25
-
課程編號：JS4874
課程：社會工作
計分方法：最佳五科
上四分位數：27
中位數：26
下四分位數：25
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課程編號：JS4886
課程：社會學
計分方法：最佳五科
上四分位數：22
中位數：22
下四分位數：22
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課程編號：JS4892
課程：全球研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：25
中位數：23
下四分位數：22
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課程編號：JS4893
課程：數據科學與政策研究
計分方法：最佳五科
上四分位數：24
中位數：24
下四分位數：23
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課程編號：JS4903
課程：法學士
計分方法：4核心科+ 2選修科
上四分位數：29
中位數：29
下四分位數：28