【JUPAS2026】2026年度JUPAS（大學聯招辦法）於2025年10月9日起接受申請。「01教育」為大家整理中文大學（中大 / CUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



中大JUPAS收生分數及計分方法

中大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目（或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二，即M1或M2，或1個甲類選修科目及一個丙類其他語言）。最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績；2個選修科目達3級或指定水平（註：甲類選修科目、數學延伸部分單元一/單元二需達到3級水平，丙類其他語言需達到指定水平，即法語/德語/西班牙語至少A2級，日語至少N3級、韓語至少3級、烏者語至少E級）。

2026年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502除外）

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 7 ; C1 = 5.5 ; B2 = 4 ; B1 = 3 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 7；N2 = 5.5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 7；5級 = 5.5；4級 = 4；3級 = 3

• 烏都語（待核準）：A++/A+/A = 7；B++/B+/B = 5.5；C = 4；D/E = 3

2026年中大JUPAS收生DSE成績計算方法（JS4501、JS4502適用）

甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 6 ; C1 = 5 ; B2 = 4 ; B1 = 3 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 6；N2 = 5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 6；5級 = 5；4級 = 4；3級 = 3

• 烏都語（待核準）：A++/A+/A = 6；B++/B+/B = 5；C = 4；D/E = 3

中大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，中大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2025年中大面試安排，醫學院、工程學院、教育學院、理學院、社會科學學院、文學院等所設課程多數都有面試要求。

香港中文大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題