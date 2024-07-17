DSE放榜2024｜超級狀元黃澍僖中三立志從醫　深感本地醫護不足

今日（17日）是文憑試放榜日，位於半山的聖保羅男女中學今年誕生兩位「超級狀元」，其中一位是黃澍僖。他表示，讀書心得是「勤奮自律」，又因見本地醫護不足，故希望修讀醫科。



黃澍僖表示對成績感到驚喜。他笑言，其讀書心得可能耳熟能詳，便是「勤力自律」。（郭梓謙攝）

讀書心得：勤力自律 本地醫護不足盼從醫

聖保羅男女中學的超級狀元黃澍僖文憑試除核心科外，報考物理、化學、生物以及延伸數學二。他笑言，對成績感到驚喜，其讀書心是「勤力自律」，他認為，「如果你唔可以嚴厲規管自己，其實對讀書方面有好大缺憾。」不過話雖如此，黃同學仍然會抽時間打自己最喜歡的羽毛球、聽歌、閱讀等活動減壓。

展望將來，黃澍僖希望大學入讀醫科。他解釋，自己在中三、四時便立志從醫，認為社會公私營醫療資源不均、醫護不足，加上自幼患上鼻敏感令他時有尷尬：「呢啲咁嘅小問題，比起患癌，或者其他無法根治嘅大病都好，可能佢唔嚴重，但佢影響嘅人係多」，故希望從醫幫助這批有醫療需要的人。

黃同學（左）認為公民科與通識科「非常之大分別」，因為聚焦點不同，難以直接比較。（郭梓謙攝）

難比較公民科與通識科 前者集中講一國兩制、中國發展

除了心路歷程、個人路向外，黃同學則認為公民科與通識科「非常之大分別」，因為聚焦點不同，難以直接比較。他認為，現時公民科更集中講述一國兩制、中國發展、中港憲制關係等；也不應因學科只分作「達標與否」而放棄溫習。「我覺得同學要時間慢慢適應，同埋理解呢一科主要主旨內容。」

至於中文科整合試卷，他就認為試卷難度因人而異，會尊重考評局決定，「一定有佢原因，不妨再留意多幾年，睇吓後續安排。」