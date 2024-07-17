DSE放榜｜正生書院最後成績單　失手未失鬥志：冇嘢辛苦過入讀時

中學文憑試DSE今日（17日）放榜，大部份應屆日校考生返校領取成績單，但數名正生書院學生因學校停運，今早相約荃灣港鐵站領取正生「最後成績單」。家誠作為正生書院最後一屆應屆DSE學生，他對部份科目成績感到失望，但重拾心情後表示未來將會全職專注讀書，不怕「兜路行」，並望日後可投身消防員幫助更多人。另一書院學生鍾旭軒表示自己已盡力且滿意成績，望日後可投身社工，以自己的經歷來幫助其他曾誤入歧途的青年。



中學文憑試今日（17日）放榜，正生書院一眾師生齊聚荃灣站領取成績。（鄭子峰攝）

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家誠仍朝著入大學目標進發不怕「兜路行」：肯捱冇嘢唔得

今早8時許，5名正生書院應屆DSE同學到荃灣港鐵站領取成績單。家誠在收到成績後，由震驚到失望，提及某科成績時更不禁落淚，但亦對某科成績表示滿意，指「個心有好大起伏」，現考慮報讀高級文憑或重讀數科，但仍會朝著進入大學的目標進發，將會全職讀書，望日後投身紀律部隊做消防員，以幫助更多香港人。指路上一定會較他人辛苦，但表示「冇嘢辛苦得過入正生嗰陣，只要自己肯捱，冇嘢係唔得。」

家誠備試期間正歷書院風波，被問及會否有影響，他稱在艱難時期考試，有種特別的感受，但實際影響不大，知識主要是由老師傳授，表示老師「冇糧出」仍然留守學生身邊感到感恩。

家誠稱為部份科目成績感到失望，但重拾心情後表示未來將會全職專注讀書。（鄭子峰攝）

被問到自己人生很多時期都「兜路行」，而是次成績亦是未如理想，對此有何感受，他表示，「由自己犯錯，到入正生，到讀返書，都係已經兜咗好多路啦」，「其實我住咗15年院舍，可能比呢刻兜嘅路多更多」，所以現在因為讀書成績要「行多幾條路」也不會有太大打擊，只要自己堅持、肯捱，是可以做到的。

由自己犯錯，到入正生，到讀返書，都係已經兜咗好多路啦......我住咗15年院舍，可能比呢刻兜嘅路多更多。 正生書院學生家誠

家誠最初是因賭博而入書院，他稱現在已經不會再賭博，已有種厭倦的感覺，表示辛苦得來的錢更有價值，若沒有讀正生，可能現在已是職業賭徒。

考生獲5科12分 鍾旭軒立志當社工幫同路人

鍾旭軒亦屬書院最後一名學生，考獲5科12分的他滿意成績，稱自己已盡力，他憶起備試過程，表示「做數做到喊」，現拿到成績單後感到鬆了一口氣。

旭軒於14歲因吸毒、打架而入書院，因曾行差踏錯，而當時身邊有好好的人幫忙，在書院亦學懂了如何做個有責任、有承擔的人，現在「行返正」，想報讀社工高級文憑課程，以自己的經歷幫助其他曾誤入歧途的青年。

鍾旭軒表示滿意成績，稱自己已盡力。（鄭子峰攝）

被問及書院停運，帶著何樣心情離開，他稱感到很可惜，「最後一班中六，咁就冇咗啦喎」，指這個地方幫助過很多人。

正生書院楊老師表示為學生感到光榮，因學生有付出，並完成了其一生命重要的歷程。黃老師亦寄語，望學生能努力站得穩，社會的浪很大，要繼續堅持。