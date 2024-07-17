DSE放榜｜14名在囚人士報考　4考生符合入學要求　最高達22分

中學文憑考試成績今日（17日）公布，當中共有14名來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考香港中學文憑考試。



懲教署公布，他們共報考86張試卷，其中80張取得2級／達標或以上成績，佔總卷數93%，當中有四名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中一名沙咀懲教所考生考獲五科最高共22分及在公民與社會發展科達標的成績，當中分別在經濟科及物理科取得5的佳績。



香港中學文憑考試成績今日公布，今年共有14名青少年在囚人士報考。圖示青少年在囚人士獲家人及老師鼓勵。（政府新聞處提供）

懲教署表示，他們報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展四個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目等。沙咀懲教所監督陳文益認為，懲教署一直致力透過教育提升青少年在囚人士的學歷水平，署方鼓勵並協助青少年在囚人士報考香港中學文憑考試，讓他們培養良好品格及考取認可的學歷，以增加他們在獲釋後受聘的機會，同時亦有助他們繼續升學，為重投社會作好準備。

香港中學文憑考試成績今日公布，今年共有14名青少年在囚人士報考。圖示青少年在囚人士獲家人及老師鼓勵。（政府新聞處提供）

他表示，青少年在囚人士參與香港中學文憑考試，並不是一件容易的事。他很高興看到學員在過程中，努力不懈，表現出決心和毅力，以正面的態度克服學習的困難。而家人的支持，還有各懲教署職員及教師的悉心教導和協助亦給予他們莫大的鼓勵。他勉勵學員要繼續以積極和正面的心態，迎接未來的挑戰。

此外，懲教署多年來為不足21歲的青少年在囚人士提供教育課程，協助他們考取認可學歷，建立正確的價值觀，並希望他們在獲釋後能夠繼續升學或就業，重新融入社會。