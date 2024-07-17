DSE放榜2024｜16歲資優考生考5科5**　有志讀法律冀伸張正義

中學文憑試今日放榜，狀元以外，也有考生「越級」戰文憑試。保良局百周年李兆忠中學16歲的劉昀，本身是資優學生，IQ測試達140，小一時成績優異，已獲學校跳級至小三就讀。今年中六的他，於今屆文憑試考獲5科5**，包括英文、數學、物理、經濟、數學延伸部分M2考獲5**；至於化學考獲5*、中文考獲5。他指，未來打算升讀香港大學法學理學士（雙學士），希望日後可為社會不平事伸張正義。



保良局百周年李兆忠中學16歲榜眼劉昀於文憑試英文、數學、數學科延伸部分單元二、物理、經濟考獲5**，另外化學考獲5*、中文考獲5。（盧嘉傑攝）

參觀港大法學院立定律師志向

劉昀表示，中一開始參加英文辯論隊並出外比賽，加上自己本身對科學有興趣，在JUPAS大學聯招選科前曾到港大法學院的資訊日參觀法庭及了解資訊，從此產生興趣，因此選讀雙學士。他期望畢業後可以從事律師，為社會不平事伸張正義。

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劉昀最大興趣是看書，特別是DSE後，最喜歡窩在圖書館看整日書，當中最喜愛的書是福爾摩斯系列。（盧嘉傑攝）

面對DSE無壓力 日常看書代替溫習

他透露，小一時因成績優異而跳級至小三，小學時IQ測試達140。他指，最大興趣是看書，特別是文憑試後，最喜歡在圖書館全日閱讀，當中最喜愛的書是福爾摩斯系列。

至於讀書心得，他認為事前做好預習，在老師上課前預先看過書的內容，多看數次，自然成為長期記憶，因此他坦言面對文憑試無甚壓力，就只是由早上6點溫書至夜晚10點，都是以操卷為主。