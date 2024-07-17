DSE放榜｜培正中學超級狀元　感謝父母犧牲開支帶飯上班支援學業

香港中學文憑試DSE今日（17日）放榜，今屆誕生10位狀元，其中一位「超級狀元」、來自培正中學的鄺弘哲表示，非出身富裕家庭，感謝父母犧牲娛樂或一些特別開支，例如上班會選擇帶飯，將資源投放在自己身上。



作為其一位超級狀元、來自培正中學的鄺弘哲，表示拿成績單的時候手震，「覺得父母會很開心，就即時通知佢地先」（陳麗娟攝）

作為其一位超級狀元、來自培正中學的鄺弘哲，表示拿成績單的時候手震，「覺得父母會很開心，就即時通知佢地先」。他指，成為狀元是預料之外，心儀中大醫科，因為對人體構造有興趣。他續指，感謝父母支持他讀書，例如在經濟上支持他購買筆記等，又會在心靈上支持、鼓勵他。

鄺弘哲的父母均為公務員，他還有一個弟弟，並指家庭並不富裕，有時候會將就一下，用二手書。（陳麗娟攝）

鄺弘哲的父母均為公務員，他還有一個弟弟，並指家庭並不富裕，有時候會將就一下，用二手書。而父母很樂意提供資源，犧牲娛樂或一些特別開支，例如他們上班會選擇帶飯，將資源投放在自己身上。