DSE 放榜｜考生壓力大　專家籲家長勿放負　忌「有毒正能量」

DSE中學文憑試周三（16日）放榜。臨近放榜，考生感到的壓力或會愈大，有精神科醫生建議考生感到壓力及負面情緒時，不應刻意壓抑，要學習接納自己負面情緒；又建議考生平日可以透過情緒寫作、自我同理對話等方式調節情緒，又提到放榜後應減少接觸社交媒體上有關他人放榜的消息、新聞，避免產生比較心態。



至於考生的家長，醫生建議放榜當日避免把失望或焦慮投射在子女身上，以免加重子女的壓力和負面情緒；家長亦要避免「有毒正能量」、講「大道理」，例如當子女感到失落時，避免說「唔好喊啦」、「開心啲啦」等說話。



中學文憑試（DSE）將於周三（16日）放榜。（資料圖片／鄭子峰攝）

DSE中學文憑試將於周三（16日）放榜。（資料圖片／鄭子峰攝）

放榜在即，考生與家長心情總是忐忑不安。港大臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授、精神科醫生羅嘉瑩指，面對未知的成績，有考生或會擔心成績令自己或家人失望，怕辜負期望，導致夜不能寐、食慾不振，甚至產生「無力感」和迷惘。

指百個考生百個都會有壓力 籲學習接納、正視

從生物角度分析，羅嘉瑩指壓力會令身體產生荷爾蒙，身體會利用這些荷爾蒙以應對緊急狀況、挑戰等。故此，有壓力其實是人之常情，「一百個考生我諗一百個都會有」，考生毋須刻意壓抑，反過來更應該學習接納、正視壓力的存在，對事物抱接納態度，承認有機會成績未如理想，不開心、失望亦是正常反應。

港大臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授羅嘉瑩指，有壓力其實是人之常情，考生不應刻意壓抑。（受訪者提供）

DSE中學文憑試將於周三（16日）放榜。（資料圖片）

新聞多報成績好考生 提醒考生忌比較心態

談到減壓方法，她指現時距離放榜時間不多，要減壓亦非一時三刻可以做到。至於放榜後，她認為切忌有比較心態，又提到社交媒體、以至新聞，或都只注要或分享好成績，但其實並非全貌，「十個人入面，可能新聞淨係報道考得好嗰三個人，但其實有七個人都唔係考得好。」

至於平時的減壓方法，她提到臨床治療上，主要有以下四個方法協助排解情緒：

．情緒寫作：將當下的情緒、腦海雜音隨意寫下，無需修辭，寫完就放下，可減輕情緒負擔。

．自我同理對話：試將自己當作朋友，練習用同理心安慰自己，例如「我盡力了，已經做得很好」。

．正念觀察與呼吸練習：如靜坐、深呼吸，將注意力集中於身體感覺，讓思緒暫時放鬆。

．情緒轉化練習：透過自身感興趣的活動，例如唱歌、畫畫，將壓力情緒轉移出去，而非強忍。



羅嘉瑩強調，這些方法如同運動一樣，需要平時多練習，遇到壓力時才會自然發揮作用，「四個方法唔係每個人都啱用，搵到適合自己嘅就可以用。」

DSE中學文憑試將於周三（16日）放榜。（資料圖片／盧翊銘攝)

家長須避免把失望或焦慮投射在子女身上，

家長的角色同樣重要。羅嘉瑩提醒，放榜當日，家長要學會管理自己的情緒，避免把失望或焦慮投射在子女身上，亦應避免與其他子女比較、在親友群組討論成績，否則只會加重子女的壓力和負面情緒。

有啲病人大個咗都會記住，嗰下原來父母有啲說話記住咗，「原來你考得咁差」、「我都估到你考得咁差」，呢啲說話真係唔好講。 港大臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授羅嘉瑩

「開心啲啦」、「成績唔好無乜大不了」乃有毒正能量

羅嘉瑩又特別提到，家長宜避免「有毒正能量」和情緒否定，例如「唔好喊啦」、「開心啲啦」等說話，亦切忌講「大道理」如「成績唔好無乜大不了」，這只會讓子女覺得情緒不被理解，甚至自責。

她建議家長可從旁協助，如陪伴報名、查資料，或用身體語言等非言語方式表達支持，例如拍拍膊頭等，已可以給予子女支持的感覺。