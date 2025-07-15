DSE｜罕見病考生不言棄　英中名校轉讀Band3校　冀證考大學靠自己

中學文憑試周三放榜，對於患有罕見病的考生，戰場不止於公開試。應屆考生郭穎潼中一時，不幸確診皮肌炎，全身經歷極度赤痛 ，「每一分每一秒都肌肉痛」，連舉高雙手都異常困難。



初中往後兩年，她經常要出入醫院，既要兼顧學業，同時要努力抗病，長達兩年的打針療程，更是承受最大痛苦，「一見到支針我就會好反胃」，引起的嘔吐不適，要臥床多日。受病情拖累，她學業成績一落千丈，更要放棄就讀心儀的地區名校，轉校至第三組別中學，以緩解學習壓力。未能在英中衝刺，她覺得婉惜，但亦想向身邊人證明，能否成功考入大學，關鍵是取決於自己。



文憑試周三放榜，她希望與同樣面對頑疾的考生互相勉勵，「你擺嘅心力，或者擺嘅時間，唔係一定會同個結果成正比，但係你冇可能唔努力㗎嘛，所以就盡咗全力去做先啦，做得唔好都唔好去怪自己」。



每一分每一秒都肌肉痛。 郭穎潼

穎潼是2024年青協「中電新世代．新動力獎勵計劃」的得獎者。她在中一時確診患上罕見病皮肌炎，她經常出入醫院治療。（廖雁雄攝）

確診後「每一分每一秒都肌肉痛」

郭穎潼於中一下學期時，一次腳軟跌倒，弄傷左手，自此人生逆轉。她傷勢不太嚴重，原以為一至兩周後康復，豈料病情每況愈下，連帶右手、腳部均出現疼痛。家人帶她看跌打、骨科等，依然未能找出疼痛原因，手腳更開始腫脹，入院抽血檢查後，確診患上皮肌炎。

根據香港風濕病基金會的資料，皮肌炎病症屬罕見，大概每年每一百萬人當中，有5至10個病發個案。患者會肌肉無力，各部位肌肉可受影響，以四肢近端肌肉最為常見。起初患者易感肌肉乏力或疲累，病情會急轉直下，於數周或數月內惡化，患者四肢的近端肌肉漸變無力，甚至感到疼痛，導致行動困難。

對於患上皮肌炎，穎潼自言心情沒有太大起伏，「因為嗰陣時好唔舒服，成個人成身係每一分每一秒都肌肉痛，好辛苦」。（廖雁雄攝）

留院治療兩個月 去除免疫系統所有細胞

穎潼形容，皮肌炎會令全身肌肉發炎，包括手腳、核心肌群，甚至器官，因而引起極大疼痛感，感覺如同運動後肌肉拉傷，「後來係痛到已經郁唔到」。她說，確診患罕見病後，心情沒有太大起伏，「因為嗰陣時好唔舒服，成個人成身係每一分每一秒都肌肉痛，好辛苦」。

接踵而來是一系列藥物治療。她說，藥物會清除她免疫系統中所有好與壞的細胞。她每兩星期要用藥一次，合共服用4次。期間她要留院兩個月，由於當時處於疫情，家人不能到院探望，她每兩星期僅可出院一次見父母，令她抗病時倍感孤單。

穎潼憶述，打針治療是整個療程中最痛苦的部分，「因為會嘔，一打就會唔舒服」。（廖雁雄攝）

打針治療嘔吐不適 學業一落千丈

她於中二開學後經常出入醫院，既要兼顧學業，也要用藥抗病。穎潼每星期也要接受藥物注射，每周打針一次，時間持續兩年多；另要每天服用類固醇，須維持長達3年。

她形容，打針治療是整個療程中最痛苦的部份，「因為會嘔，一打就會唔舒服，去到後來已經係有個心理作用，一見到支針我就會好反胃...... 係真係唔舒服到瞓係張床兩日啦，係一郁就嘔，食唔到嘢、水呀嗰啲都好似凝住聞到嗰啲針嗰陣味」。治療過程痛苦萬分，甚至一度令她想放棄，是父母的陪伴和安慰，令她堅持下去。

穎潼患病前，學業成績中游，全級約130人，她排名50多位。不過，受病情影響，她學業迅速大倒退，每次成績發放，全級排名跌約十名。她說患病初期處於疫情，她可透過網課學習，即使出入醫院，成績未受太大影響。後來恢復面授課後，她透過自學難以追趕學習進度，加上打針的副作用，令她身體不適，未能顧全學業。

穎潼因長期服用類固醇藥物致皮膚變薄，不能長時間曬太陽。（廖雁雄攝）

轉校第三組別中學 努力讀書證能考大學

就讀的第一組別英中注重學業成績，穎潼自我要求高，卻未能達到要求，令她當時感到很大壓力。與家人商議後，她決定在中四時轉校到第三組別中學。

她身體當時已幾乎痊癒，轉校決定令身邊很多人感到不解，他們認為原校繼續學業，有更高機會入讀大學。面對質疑，她反而希望證明中學的出身，不是考入大學的關鍵，而是取決於個人實力。她轉校後成績排名全級首三位，她亦努力保持排名。

高中三年要備戰文憑試，她平日課後會參與中文、數學及物理科補習班，周六日花約半日時間溫習。皮肌炎有復發的可能，且病情不可預測。考試理應拼盡全力，家人反希望她「留力」，因擔心她病情復發，提醒她注意作息，勿過份操勞，以免誘發身體不適。

既然唔病都病咗啦，冇得去話改變呢一個事實，咁咪唯有去面對。 郭穎潼

穎潼因長期服用類固醇藥物致皮膚變薄，不能長時間曬太陽。（廖雁雄攝）

患病留院發現計數興趣 立志做工程師

回顧6年中學生涯，穎潼自問比別人經歷更多，過程要學懂接納自己，才能對抗疾病，「曾經嘅我唔expect（期望）要差唔多花三年四年嘅時間去解決呢個病...... 但係我覺得既然唔病都病咗啦，冇得去話改變呢一個事實，咁咪唯有去面對，面對下面對下咁就好快適應嘅。」

患病令她放棄就讀心儀英中，也讓她從中找到人生目標。她憶述住院時無事可做，經常做數學題解悶，拆解難題令她獲得成功感，更喜歡數學科。昔日她只知想入大學，沒有清晰志願，今立志入讀工程學系，畢業後成為工程師。

假使世界原來不像你預期 才明白不要放棄。 郭穎潼

穎潼自小便喜歡唱歌，認為唱歌是其中一種減壓方式。（廖雁雄攝）

肺部纖維化、皮膚變薄

來日方長，穎潼仍要與疾病的後遺症並存。她肺部纖維化，活動耐力較差；長期服用類固醇，致皮膚變薄，不能長時間曬太陽等。

她寄語自己繼續勇於面對未來，「我會話其實10幾歲或者12、13歲嘅自己可以面對到咁多嘅嘢，或者解決到咁多嘅嘢，未來嘅自己我覺得係你都會做到」。自小喜歡唱歌的她，憑歌寄意，引用歌手方皓玟的《假使世界原來不像你預期》歌詞自勉，「假使世界原來不像你預期 才明白不要放棄」。

以就盡咗全力去做先啦，做得唔好都唔好去怪自己。 郭穎潼

她引用歌手方皓玟的《假使世界原來不像你預期》自勉。（廖雁雄攝）

鼓勵同路人努力後懂寬容自己

對於同樣面對頑疾的考生，她希望互相鼓勵，「盡你嘅努力啦，但係你要明白，你擺嘅心力，或者擺嘅時間，唔係一定會同個結果成正比，但係你冇可能唔努力㗎嘛，所以就盡咗全力去做先啦，做得唔好都唔好去怪自己」。