DSE｜破紀錄16狀元　來自14間中學全名單　中國婦女會誕終極狀元

DSE中學文憑試2025年今日（16日）放榜，今年破紀錄有16名考生成為「DSE狀元」，分布在14間名校，這批「狀元搖籃」及地區名校今早逐一曝光。《香港01》報道學校名單。



16名狀元當中，有一名男考生除了應考中英數及公民科外，另也「報盡」應考四科選修科，共獲得16星，自2018後相隔六年再現「終極狀元」。另有10男5女狀元，當中10人在數學必修及延伸兩部份都獲5**，成為14星「超級狀元」；餘下五位為12星狀元，即數學必修或延伸其中一部份取得5**。



（左起）考評局學校考試及評核主管朱舜隆、秘書長魏向東、總監—公開考試麥勁生和評核發展主管蔡筱坤7月15日公布DSE中學文憑試成績結果。（董素琛攝）

狀元就讀14間中學名單

港島：

中國婦女會中學（終極狀元）

香港真光中學

皇仁書院

張祝珊英文中學

英皇書院（超級狀元）

聖保羅男女中學

九龍：

華英中學（超級狀元）

九龍民生書院（狀元）

拔萃女書院（超級狀元）

喇沙書院（超級狀元）

協恩中學

新界：

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

保良局董玉娣中學 （超級狀元）

大埔迦密柏雨中學（超級狀元）

2025年DSE中學文憑試最佳成績學生人數。

約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%。(考評局資料圖片)

要成為狀元，除應考中英科及公民科4科必修科外，另需報考三至四科選修科，2024年起不再限制所報考的第8科科目。

考評局昨（15日）公布，一名男學生考獲7科5**及公民社會科取得A成績，另在數學延伸部分亦取得5**，即一共取得16星。由於他應考8科上限，並全取得最佳成績，因此被稱為「終極狀元」。另有10男5女考獲6科5**及公民社會科取得A成績。當中10人屬14星超級狀元，餘下五人屬12星狀元。

今年狀元人數為2012年首屆DSE中學文憑試以來最多，16名狀元分布在14間名校。另有20男13女在任何五個甲類科目取得5**，即合共有33名「榜眼」。考評局秘書長魏向東滿意今年考生表現，形容今年大學收生大豐收。

▼2018年終極狀元▼



▼4月1日 DSE文憑試開考 (視藝科)▼

