DSE放榜2025︱皇仁超狀濮愷俊AI筆記溫書 感謝家人煲靚湯冀讀醫
撰文：林子慰
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香港中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，皇仁書院誕生一名超級狀元濮愷俊，他在必修科及選修科物理、化學、生物、以及數學延伸單元二均獲5**成績，希望未來在港就讀醫學系。他感謝「屋企人每日煲靚湯及一齊溫書的同學」，又稱有使用人工智能平台如ChatGPT及DeepSeek，生成筆記協助溫習。
皇仁書院一眾文憑試考生，今天早上到學校禮堂領取成績表。有同學收到成績表後面露笑容，亦有家長擁抱兒子。
超級狀元望成為仁醫 將於課餘進修數學
奪得7科5**的超級狀元濮愷俊打算留港修讀醫學系，認為醫學和人文科學息息相關，希望成為仁醫幫助社會。他曾猶豫應選擇數學系還是醫科，最後因認為醫科與社會更有關聯決定報讀，未來或在課餘時間進修數學系。
就香港醫療體系人手短缺的問題，濮愷俊認為並非短期內可解決，相信日後有第3間醫學院後可慢慢紓緩該問題。
另一成績優異學生入讀牛津物理系
另一位學生楊懷堃考獲6科5**，雖然成績驕人，不過他在必修科英文僅獲5*，不符「狀元」定義。楊同學表示自小對物理十分有興趣，已獲英國牛津大學物理系的有條件取錄，現已符合條件入讀，希望可以探索宇宙奧秘。
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