DSE放榜2025｜大埔迦密柏雨首誕超狀　未定留港讀醫或牛津數學系

香港中學文憑試DSE今（16日）放榜，本港破紀錄誕生16位狀元，其中大埔地區名校的迦密柏雨中學首次誕生狀元，更是超級狀元。何恩程於選修科生物、物理、化學及數學延伸部分取得5**，她正在考慮在本地醫學院就讀醫科，或到英國牛津大學攻讀數學。她課餘會到圖書館閱讀和彈鋼琴，同時是學校的歌詠、田徑和乒乓球的校隊成員，透過與同學一起參加活動減輕學業壓力。



何恩程的父母對結果感到驚喜和興奮，身為教師的父親則期望她將來對社會有貢獻，不要辜負自己的「小聰明」。



迦密柏雨中學的何恩程在七科取得5**成績，成為今屆超級狀元。（張智浩攝）

迦密柏雨中學的何恩程在七科取得5**成績，成為今屆超級狀元。身為教師的父親則期望她將來成為對社會有貢獻的人，不要辜負自己的「小聰明」。（張智浩攝）

未定留港讀醫或赴牛津大學

來自大埔迦密柏雨中學的超級狀元何恩程於選修科生物、物理、化學及數學延伸部分單元二取得5**。她對放榜成績感到驚喜，指並非預計之內，溫習時認為各科都有進步空間。她正考慮在本地醫學院就讀醫科，或者到英國牛津大學攻讀數學，尚待最後決定。

何恩程指自己喜歡解決難題，若將來能從事醫療行業，解決他人的身體問題的話，相信會感到很有成就感。她又認為就算將來選擇讀醫亦會繼續進修，「讀醫唔係終點，會繼續努力增值自己，尤其醫科知識係每月每日都變緊。」

何恩程（右二）是乒乓球的校隊成員。（迦密柏雨中學網站圖片）

文武雙全 同為田徑、乒乓球校隊成員

何恩程從小到大均沒有上過補習班，認為在學校讀書和在家溫習已經足夠。她課餘會到圖書館閱讀和彈鋼琴，同時是學校的歌詠、田徑和乒乓球的校隊成員，她認為與同學一起參加活動能減輕自己的學業壓力。另外，何恩程又曾經兩度參加中國女子數學奧林匹克比賽中，獲得過金獎和銀獎。

何恩程平日學習時較少使用人工智能平台，但認為將來有很大的潛力，不過未必能完全取代醫生，「病人對醫生有種信任，是AI取代唔到」。

何恩程：讀醫非狀元唯一出路

對於甯漢豪指期望狀元選擇醫科以外的出路，何恩程認為讀醫一定非狀元唯一出路，若將來就讀醫科，亦可以空閒時繼續進修。就香港醫療體系人手短缺問題，何恩程認為，比起外地醫生，本地醫生會較了解香港的背景，亦能以流利的廣東話與病人交流。她認為輸入外地醫療人手可行，但長遠而言仍需建立一個可靠的醫療體系。

迦密柏雨中學超級狀元何恩程的父母表示，對結果感到驚喜和興奮。（張智浩攝）

迦密柏雨中學的何恩程在七科取得5**成績，成為今屆超級狀元。（張智浩攝）

父寄語：不要辜負自己的「小聰明」

何恩程的父母對結果感到驚喜和興奮，身為教師的父親則期望她將來對社會有貢獻，不要辜負自己的「小聰明」。

即將退休的迦密柏雨中學校長黃偉強稱感到高興，認為何恩程的成就為他的教育生涯劃上完美句號，又說家庭、校園和何恩程自身努力是她考獲優異成績的關鍵。