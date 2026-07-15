DSE放榜｜父驟逝家庭遽變　孝順仔買餸煮飯兼職養家　獲大學錄取

約4年前的一個晚上，突發性心臟病奪走了香港道教聯合會圓玄學院第三中學學生胡桂寧父親的生命，七口之家驟失經濟支柱與重心，無憂少年在遽變下一夜成長。



嗰晚我記得開六合彩一億金多寶，阿媽在房中突然大叫，我以為中咗頭獎，點知係爸爸出事 香港道教聯合會圓玄學院第三中學學生胡桂寧

造化弄人，胡母由性格柔弱的家庭主婦，變身女鐵人日打三份工養家，桂寧亦肩負起長子的責任，不單堅持學業，更成為「一家之煮」，每天放學後到街市買餸，負責煮飯照顧一家人的飲食。每逢學校假期更做兼職賺取外快幫補家計，他體會到「返工先知道嗰種疲勞感覺，一坐低就瞓得著」，更覺母親每日工作16小時的偉大。



DSE放榜前夕，桂寧迎來好消息，提早獲內地華僑大學醫學院的藥學本科錄取，校長賴俊榮替學生感高興， 亦一如既往替學生尋求資源助學及生活費，減輕家庭負擔，讓學生放心追夢。



父親祖母兩星期內相繼離世 家庭愁雲慘霧

父親與祖母先後於兩星期內離世，妹妹因此而出現抑鬱徵狀，家庭一片愁雲慘霧，桂寧坦然晚上會和媽媽抱頭痛哭。（夏家朗攝）

胡父是巴士車長，從來獨自撐起半邊天，讓一家人無憂無慮地生活，可惜死神突然來襲。禍不單行，祖母亦不堪喪子之痛，在兩星期後亦離世，桂寧妹妹因家庭巨變患上抑鬱症，接二連三的打擊，令桂寧一家方寸大亂，陷入悲傷同時，亦面臨經濟困境。

由於胡父突然過身，沒機會交帶後事，生前縱有購買保險，但理賠需時，胡母面對居屋按揭、水、電、媒等等每月大量開支，強忍悲傷，果斷地從一名家庭主婦轉而外出打工養家。

佢一日打三份工，做保安、送外賣及派傳單，每朝6點出門口，做到晚上10點幾才回家 胡桂寧

形容母親「恐怖」﹕佢非常強大

「我已經沒有爸爸，但是如果再沒有媽媽的話，我覺得我也受不了」。眼見昔日柔弱的母親，變成堅強的一家之主，懂事的桂寧亦把握所有學校假期外出兼職，幫補家計。他曾在茶餐廳當侍應，以及拆箱搬貨的體力活工作，精神體力消耗殆盡，「平日返學8小時都會覺得攰，但從前毋需操勞的阿媽，現在要每日做十幾個鐘體力勞動，我覺得好恐怖，佢非常強大」。

我沒想到這種疲勞的感覺，我媽媽是可以撐得住，覺得她很偉大。 胡桂寧

面對逆境，桂寧沒有怨天怨地，自暴自棄，反而與母親一起撐起半邊天，用堅毅積極心態面對，與家人共度難關。（夏家朗攝）

生性分擔家務 每日放學到街市買餸煮飯

生性的桂寧，每天放學後替母親分擔家務，到街市買餸菜煮飯。他自言最拿手是蕃茄炒蛋、蒸水蛋，就連端午節糭子也會包。

為母則剛，桂寧與弟妹正處於發育時期，胡母寧可節衣但絶不縮食，希望子女吸收足夠營養。「阿媽會叫我哋開少啲燈慳錢，但就從來無縮過買餸錢」。

生性懂事的桂寧，放學後負責買餸煮飯，成為家中小伙頭。（學校提供圖片）

我已經沒有爸爸，但是如果再沒有媽媽的話，我覺得我也受不了。 胡桂寧

言語頂撞父親成一生最大遺憾

桂寧坦言過去的他性格屬反叛少年，他憶述在父親離世前一天晚上，自己因一時疲累，竟囂張地拒絕了父親希望他幫忙拿東西的要求，還與父親頂撞了幾句，「點知第二晚佢就走咗……呢個成為咗我一生最大嘅遺憾」。

痛失至親的愧疚，化成了桂寧一夜長大的動力，他將這份遺憾轉化為對母親的加倍孝順與對家人的珍惜，「可能係彌補心態，我無為爸爸盡孝，我唔想再有一種無盡到孝嘅遺憾」。

親身經歷過這種重擔後，才知道當初父親的那種辛苦。 胡桂寧

體驗勞動辛勞 冀知識改命運

家庭問題加上升學壓力，桂寧曾閃過放棄學業，全職打工的念頭，「好快就諗到，我媽媽就係因為學業嘅問題，好多工作都做唔到，只能局限於體力勞動，所以我希望自己可以透過學業，將來做一啲唔會過於勞動嘅工作，自己都體驗過當初嘅辛苦」。

雖然被內地大學提早錄取，但桂寧首選留港升學，以便照顧母親及看顧弟妹。（夏家朗攝）

我的目標是我的家人可以快快樂樂地尋找到自己的夢想。 胡桂寧

學校助申請獎學金 悉數奉母作家用

桂寧坦言「當時臉上嘅暗瘡隨著壓力爆煲而大爆發」，於是調整心態，除了得到學校老師及輔導組關顧、開解及支援，讓他緩減壓力，不再鑽牛角尖外，學校亦透過不同渠道協助他申請獎學金，減輕家庭財政壓力，「所有獎學金我都直接交畀阿媽」。

在學校推薦下，桂寧（左二）於2024年獲「中電新世代．新動力獎勵計劃2024」頒發一萬元獎學金，他悉數交予母親作家用。（學校提供圖片）

性格熱心樂於助人 曾獲表揚信

在中四至中六擔任桂寧班主任的黃綺雯老師表示，桂寧性格冷靜、成熟，在數理科表現出色，樂於與其他同學交流，為人細心認真，樂於助人。黃老師憶述，「桂寧係學校射箭隊一員，曾喺學校開放日嘅時候，義務回校向參觀嘅小朋友同家長介紹箭藝，佢真誠態度，事後獲區內一名小學生家長來信表揚」。

「在射箭體驗中，負責講解的同學仔也非常專業，耐心細緻，並沒有因為我們是外行人或小朋友而隨便解說，而是認真指導，讓我們學到正確的技巧，並且玩得很開心」。胡桂寧在學校開放日中，向參觀者介紹箭藝，事後獲家長電郵學校表揚。（學校提供）

盼行醫助人自助 班主任從旁引路

父親的突然離世，讓桂寧有感生命脆弱，希望日後能從事醫護相關工作，能救人自助，可惜他在中五選科時未有選讀生物科，只修讀化學及物理，「要讀醫原來要修讀生物科，當我有呢個心態時，已經遲咗」。

班主任黃老師得知桂寧意願後，不斷為他上網找資料，最終找到位於內地泉州的華僑大學醫學院藥學收生要求，生物科非必修，桂寧報名後成功獲得網上面試機會，日前迎來好消息，獲大學提早錄取。

圓玄三中校長賴俊榮（左）與胡桂寧（中）及黃綺雯老師（右）。（夏家朗攝）

獲華僑大學藥學提早錄取

「我透過聯招（Jupas）首志願報咗香港大學中醫學士，早前去咗面試，亦有報讀本地護理學系，如果能在港升學當然首選，因為唔使離開屋企。」桂寧是應屆DSE畢業生，他保守估計最佳5科成績約14分。

圓玄三中推關愛校園 師生關係密切

圓玄三中校長賴俊榮表示，學校推行「關愛校園」逾二十年，重視師生關係，讓學校成為學生最強後盾。（夏家朗攝）

經歷家庭巨變，學校的守護成了胡同學堅實的後盾，圓玄三中賴俊榮校長指出，學校推行「關愛校園」超過二十年，老師們總在日常中默默留意學生的情緒轉變。他稱讚桂寧生性懂事，面對重擔更展現出堅毅精神，從不自暴自棄，認為這種在逆境中依然努力堅持的表現，正好與學校一直以來推行的堅毅教育相互呼應。

價值觀教育融入活動課堂 學生潛移默化

賴校長指出，學校從教育局推行的12個價值觀中，特意挑選出4個核心價值觀，即抗逆力、堅毅、責任感及尊重。校長強調，學校推行堅毅教育「唔剩係一個講座，或者某一個活動講堅毅」，學校要求將這些價值觀全面配合，融入到所有的活動以及日常的課堂教學之中，讓學生在潛移默化中學習。

穿針引線晨曦青年動力 資助學費生活費

逆境自強，桂寧的蛻變，印證了學校長期推動價值觀教育的成果。學校為了減輕桂寧家庭財政負擔，校長不僅協助桂寧申請多個獎學金，包括青協主辦的「中電新世代．新動力獎勵計劃2024」，獲頒發1萬元獎學金。

非牟利組織「晨曦青年動力」暨將軍澳區少年警訊名譽會長鄺浩明，頒授3萬元獎學金，資助他升學費用。（學校提供圖片）

賴校長更因應他未來或赴內地升學的規劃，主動為他穿針引線，成功聯絡非牟利組織「晨曦青年動力」暨將軍澳區少年警訊名譽會長鄺浩明，他隨即在晨曦青年動力第二屆就職典禮上，資助桂寧港幣3萬元，是次資助將有效紓緩其升學負擔，讓其得以在更穩定的條件下延續學習與追夢之路。

賴校長表示，誠摯感謝晨曦青年動力及鄺浩明主席的慷慨支持，認為這筆資助不僅為桂寧的升學之路提供實質幫助，亦為學生樹立正面榜樣，鼓勵他們勇於裝備自己、開拓內地與國際視野。

前排左起：坑口鄉事委員會主席劉啟康議員、中聯辦新界工作部黄展豪副處長、將軍澳指揮官陳天柱總警司、晨曦青年動力鄺浩明主席、將軍澳(南)分區委員會主席賴俊榮校長。後排：冼杞然大導演（左二 ）、元朗消防局局長嚴健偉（左三）。（學校提供圖片）

此外，賴校長亦感謝鄺主席以身作則，將對青年的關懷落實為行動，彰顯社會各界與學校協作的重要性，對學生具有積極示範作用，有助推動更多同學把握機會、升學深造。賴校長同時表示，學校會持續加強升學輔導與關顧，讓學生在追夢路上走得更穩、更遠。