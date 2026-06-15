亞斯理衛理小學辦《再見UFO》家長專場　鼓勵家長與內在小孩對話

在香港這個節奏明快的城市，教育往往被視為對孩子未來的「投資」，但亞斯理衞理小學（簡稱亞小）卻以一場別開生面的家長教育活動提醒大家：教育的終極目標並不呈現在成績表上，更是家長與孩子的心靈陪伴與成長對話。



亞小早前舉辦一場以香港金像獎得獎電影《再見UFO》為主題的家長教育專場，除了邀請家長一同觀賞這套充滿童真與反思的佳作，更感謝豐盛社企學會創新策略總監謝思熹博士協助學校誠意邀請了《UFO》導演梁栢堅及監製兼編劇錢小蕙到場作分享。亞小黃煒恒校長表示，電影中多個場景均於亞小校園內拍攝，為這次家長教育活動增添了特別的緣份與親切感。這場活動大獲家長好評，成為學校與社區連結的一次溫馨示範。（內容由亞斯理衞理小學提供）



當金像獎最佳電影遇上家長教育，確是一次特別的Crossover。（學校提供圖片）

當金像獎電影遇上亞小家長

《再見UFO》（英文名：Ciao UFO）在第44屆香港電影金像獎一舉奪得最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳原創電影歌曲及最佳女配角等大獎。電影以1980年代華富邨的UFO都市傳說為創作靈感，交織童年回憶、成長迷失與人生反思，深深觸動香港人的集體記憶。「這部電影是為香港人而拍的。」導演梁栢堅在金像獎台上感言。監製兼編劇錢小蕙則強調，劇本希望帶領觀眾們重遇內心的小孩，在面對生活壓力時，仍能保有那份純真與想像力。這些主題，正正契合亞小這次家長教育活動的核心理念。

亞小與《再見UFO》的緣份，源於電影團隊在拍攝期間選擇在亞小校園內取景拍攝多個重要場口。校園的操場、走廊與課室，成為電影中角色童年純真生活的天然舞台。黃校長表示，電影完工後，亞小師生更珍惜這些校園內的日常空間，因為它們承載的不只是學習，更是成長的記憶。這種緣份，讓這場家長專場活動增添一層情感連結——家長們走進影院，不僅觀賞一套電影，更是重溫孩子們日常生活的「幕後故事」。

亞小誠邀導演梁栢堅及監製兼編劇錢小蕙作映後分享。（學校提供圖片）

尋回內心小孩的家長電影教育之旅

活動當晚，亞小精心挑選了區內的大型電影院，邀請家長們放下手機，專注投入觀賞電影。電影結束後隨即進行映後座談會，亞小老師擔任主持，與導演梁栢堅與監製錢小蕙對話，帶領在場家長們進一步感受電影主題。主持葉詠宜主任表示，劇中角色面對家庭、友情與社會變遷的掙扎，正是許多香港家庭的寫照。「家長在教育孩子前，不妨先花點時間與內在的孩子對話。家長若能重拾童心，才能真正理解孩子的世界。」座談會上，一位父親感慨道：「平日忙於工作，這部電影讓我想起自己小時候追逐夢想的日子，回家後我會嘗試認真聽兒子分享學校趣事。」另一位母親則說：「我以前總擔心孩子成績，現在明白陪伴與傾聽更重要。感謝亞小安排這個機會，讓我們家長能在這個電影之夜反思一下。」

學校很重視家長在映後分享，嘗試勇敢與內在小孩對話。（學校提供圖片）

亞小進行家長教育的創新實踐

亞小作為一所注重學生生命成長的小學，致力於培養孩子的正向品格、創意與情感智能。這場電影家長專場，正是學校「家校合作」理念的生動體現。黃校長表示：「我們希望家長不只是『養大孩子』的角色，更是共同成長的夥伴。透過電影這種媒介，亞小教師們能更柔軟地觸動家長的心靈，成效比舉辦傳統講座更佳。」活動成功背後，是學校團隊的細心籌備。從場地布置、邀請嘉賓，到後續跟進討論，無不體現亞小對家長需求的了解。不少家長建議舉辦更多類似親子文化活動，如社區故事分享或藝術工作坊。

教育界一直力求創新，在當今強調競爭與量化的教育環境下，亞小這場活動提供了一種另類視角：教育的核心與本質就是「人」的連結，而非僅僅知識傳遞。葉主任表示，未來計劃舉辦同類活動，邀請更多社區藝術家與家長互動，讓亞小的教育更富創意與人文關懷。正如電影結尾那抹飛向天空的希望——只要我們願意抬頭，奇蹟與成長，就一直在身邊。

老師充當促進思考角色，再配合嘉賓分享，令活動有更深層意義。（學校提供圖片）

（內容由亞斯理衞理小學提供）