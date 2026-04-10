自資學士搜尋器｜學歷認受性如何？收生要求？學費及資助有幾多？

現時自資學士學位（Self-financing Degree）的選擇愈來愈多，亦成為不少DSE考生的升學選擇之一。到底自資學士學位是甚麼？其認受性如何？有甚麼院校會提供自資學士學位？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出其收生要求及報名方法！



自資學士學位是甚麼？

自資學士學位（Self-financing Degree）是指非教資會資助的學士學位課程（non-UGC-funded Programmes），學生需要自行支付全額學費，當中一般分為由八大及其附屬院校及自資院校開設獲政府承認的本地課程，以及由海外院校在港提供的非本地課程，本文將集中探討本地自資學位課程。

根據《專上學院條例》，在本港開設學士學位需獲行政長官會同行政會議事先批准。另外，若院校屬非自行評審，亦需定期通過學術及職業資歷評審局的評審，確保課程符合要求。現時本港有11間提供自資學士學位課程的院校按《專上學院條例》註冊可頒授學士學位，另有8間教資會資助院校及其屬下部門和都會大學，則持有自我評審資格可自行頒授學位。

自資學士學位與大學資助學位的課程類近，主要涵蓋社會科學、人文及語言學、工商學、理學等。

自資學士學位的認受性

很多人一直對自資學士學位有所誤解，或認為相關學位比一般學士學位認受性較低，但實質上本地自資學士課程已獲認證，與資助學士學位一樣，資歷架構同被列為第5級，反映自資學位和非自資學位在認證上無異。

自資學士學位名單及學費資料

雖然自資學士課程的費用較昂貴，但政府自2017/18年起向修讀本港合資格院校開辦的全日制經評審本地及非本地的自資學士學位課程學生，提供免入息審查資助（NMTSS），於DSE考獲指定成績或具有副學位資歷便可申請，2026/27學年的資助最高達35,120元，。

根據「自資專上教育資訊平台」（CONCOURSE）的資料，2026/27學年本地自資學士課程的首年學費介乎約1.36萬至56.3萬元不等；非本地自資學士課程的學費於資助前則介乎約5.15萬至12.3萬元不等。

提供自資學士學位的院校

根據「自資專上教育資訊平台」資料，以下是於2026/27學年有參與免入息審查資助（NMTSS）並開設自資學士學位的專上院校：

都會大學 *

樹仁大學 *

恒生大學 *

聖方濟各大學 *

香港珠海學院 *

港專學院

香港能仁專上學院

香港科技專上學院

香港藝術學院

香港伍倫貢學院 *

東華學院 *

耀中幼教學院

職業訓練局 - 香港高等教育科技學院 *

宏恩基督教學院

* 此院校亦有開辦沒有參與免入息審查資助（NMTSS）的課程

以下是其他有開設自資學士課程的院校：

科技大學

嶺南大學

教育大學

香港大學專業進修學院

理工大學專業進修學院

浸會大學國際學院、持續教育學院

職業訓練局 - 才晉高等教育學院

自資學士學位收生分數

最低入學要求是「332A」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，並於公民及社會發展科取得「達標」。選修科則視乎個別院校要求，或會要求學生有一科達到2級水平。

如欲參閱各院校的自資學士學位收生分數，可到自資專上教育資訊平台（CSPE）搜尋收生成績，大部分院校已包括在內。科技大學及香港藝術中心附屬機構須自行到院校官方網站獲取資訊。

自資學士學位的報名方法

若學生有意報讀都大自資學士課程，以及各院校指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）課程，可透過「大學聯招辦法」（JUPAS）遞交申請。

此外，報讀八大附屬院校及各院校免入息審查資助（NMTSS）課程可透過「專上課程電子預先報名平台」（E-APP）報名。申請人建立帳戶後，需登入並從主目錄選擇「報讀課程」，按選項以選擇課程，然後排列課程的優先次序，最後遞交申請及按個別院校要求繳交報名費。申請人有機會在文憑試放榜前獲院校有條件取錄或暫取錄資格。