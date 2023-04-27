DSE模擬試｜港遵理集團貴州安排1500中學生應試　確定課程兼容性

遵理集團繼今年2月於珠海舉辦內地首場DSE中學文憑試模擬試後，於上周末再擴大內地考生答題表現的規模。是次考試在貴州舉行，有1,500名內地高中生參加，以「裸考」方式應試，即試前無任何認識及沒有準備。



簽題主要由內地專科教師批改，遵理給予引導及建議。考生表現亦會與香港學生表現對比，進一步深化兩地文化教育交流。遵理指此考試有助確定DSE國際課程在內地學生中的兼容性和適應性，為推動內地與香港教育深度交流提供有力的起步基礎。



遵理表示，對2月時與北京師範大學——香港浸會大學聯合國際學院（UIC）在珠海舉行的首場內地DSE模擬試，考核科目比還要多。今次模擬試於貴州省貴陽市觀山湖區第一高級中學進行，是省內名校，除了中英數之外，還有物理、化學、數學延伸課程M2及歷史科。

遵理指DSE課程在內地發展加快，但同時亦出現課程提供者質素參差的現象，尤其在廣東省內，現在已經有超過30家大小不同機構在開設DSE課程，也在內不同省份落地。但DSE在內地的健康發展有賴於科學化、數字化的依據，同時除了港籍教師之外，DSE在內地長遠發展必須要有經驗的當地教師參與，才可以令接受內地小學及初中教育的學生可以本其所學，轉化成能銜接DSE高中課程的需要條件。

遵理表示，今次得到觀山湖區第一高級中學校長聶先登及師生支持，澳門貴陽商會、澳門中華創新科技發展促進會也績極促成，貴州省統戰部從中大力協調與聯繫。這次亦為推動貴州教育現代化建設和人才培養提供支持。

貴州省政協委員、香港遵理集團創辦人及主席梁賀琪表示，將引入更多優質教育資源，以助推動貴州教育實現高質量發展。她表示，不排除短時間內再於其他省市擧辦模擬試，再搜集更多數據，為DSE在全國各地的健康發展，提供目標明確的的研發方向。