DSE｜蔡若蓮及考評局主席拍片為考生打氣：一齊並肩作戰陪你衝線

DSE中學文憑試下周三（19日）放榜，5萬考生即將迎來人生首份「重量級」成績表。教育局局長蔡若蓮拍片鼓勵考生迎接放榜，「人生路途崎嶇不平，面對挑戰，最緊要堅持不放棄， 一步一步向前行。」考評局主席容永棋也粉墨登場，他說考生雖然沒有電影中超級英雄穿梭時空的能力，「但絕對有能力憑着積極向前和虛心學習的態度，改寫自己的未來。」



在教育局的影片中，蔡若蓮以行山作比喻說，人生路途崎嶇不平，最緊要堅持不放棄，指出每人都有身邊人作出幫助和支持，「喺人生路上，我哋一齊並肩作戰，陪你衝線。」

教育局課程發展處製作了一系列「文憑試勵志短片 - 放榜篇」（「勵志短片」），為考生打氣。伊利沙伯中學2022年文憑試「超級狀元」謝承臻、職訓局香港高等教育科技學院(THEi)畢業生羅程豐及香港硬地滾球運動員吳志恆，以「過來人」身份分享經驗，寄語考生「路是人行出來的」，只要不放棄，「條條大路通羅馬」，可循不同途徑通往成功之路，實現人生抱負。

考評局主席容永祺在打氣影片中，以電影中的超級英雄作比喻來勉勵考生，「不少電影的超級英雄都有穿梭時空的能力，希望改變過去與未來。考生們雖然沒有超能力，也不能回到過去，但絕對有能力憑著積極向前和虛心學習的態度，改寫自己的未來。」

容主席又說﹕「文憑試只是人生的其中一站，無論成績如何，只要相信生命有很多可能性，不要自我設限，努力裝備自己和把握機遇，定能闖出屬於自己的多元宇宙。拼盡就夠！」

考評局表示，已就放榜各項安排作最後準備，務求如期在下周三為5萬多名考生發放成績通知書。