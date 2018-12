任天堂Switch官方頻道推薦獨立遊戲　2019續推大量優秀作品

自從Switch推出以來,任天堂就非常積極鼓勵獨立遊戲登陸此平台,更經常在官方頻道及發布會中介紹及推廣獨立遊戲。任天堂的獨立遊戲節目「Indie World」剛剛在相隔半年之後推出第2集,共介紹了20款已推出及即將推出的Switch獨立遊戲,現在就為大家介紹值得注目的優秀作品。

已上架遊戲:

Stikbold! A Dodgeball Adventure DELUXE

有點像當年PlayStation「掟石頭」(Poy Poy / Poitters' Point,相當很多人小時候都玩過)加上炸彈人系列的場外規則而成的遊戲:玩家在一個圓形的場區中打閃避球,被別人丟過來的球打中一次會暈眩,暈眩期間再被打中便出局。當然玩家也可以眼明手快地接住來球作出反擊;同時各場地中還會有各種光怪陸離的道具和場景事件供大家運用,想要成為最後手還者就要物盡其用兼不擇手段了。這種節奏快美術風格明亮的遊戲相當適合在Party遊玩,如果經常招呼朋友或是辦派對,不妨買這款遊戲來「看門口」。

Mini Metro

Mini Metro不是最近的遊戲,但在2015年推出時確實造成不少返響;第一眼最吸引的當然是文青氣息滿滿的美術風格,簡潔的美術和清楚的線條及配色一下子吸引了所有喜愛簡約風格的玩家。而在出色美術之外遊戲內容也是非常紮實:玩家的任務是為城市建設鐵路網,滿足不同地區居文的交通需要。

操作十分簡單,點一下拉一下便可以鋪設鐵路;但是實際遊玩時局面卻是千變萬化,既要眼明手快,在操作的同時又要思考如何分配資源、逐步計劃鐵路網的發展,是個比你想像中難玩,而且好玩的遊戲。另外收錄了世界各地的鐵路網(包括大家最「喜愛」的港鐵)也是值得一讚,如果是鐵道迷就沒有不玩的理由了。

Ultimate Chicken Horse

相當有名的獨立平台遊戲,除了可愛的卡通美術風格外,最大特色關卡的一部份可以由玩家自行設計,例如在什麼地方放置平台或陷阱等;設置好後所有玩家一同出發,最快到達終點的便是嬴家。在爾虞我詐的攻防戰之間如何脫穎而出第一個到達終點,就考你是否眼明手快了,同樣是一隻相當適合派對遊戲。

Overcooked 2

這個應該不用多作介紹了吧,竟然沒聽過Overcooked的話可到以下文章了解一下。

即將上架:

Untitled Goose Game

驟眼看起來會以為是「Goat Simulator」般的動物模擬遊戲,實際上則有點微妙的不同,玩家控制一隻愛惡作劇的鵝,在各個場景中以「自己方法」來完成特定的惡作劇,像是偷走農場主人的鎖匙、將洗好的衣物丟到水池裡等等。而要達成「任務目標」,玩家便需要巧妙地運用地形,例如藏在草叢中又或以叫聲引開別人的注意,其實是個十分本格的puzzle-solving遊戲。非常欣賞遊戲的美術、創意和幽默感,不過唯一想吐糟的是,這隻到處惡作劇的鵝怎麼還沒被抓起來烤了啊XD

Slay the Spire

筆者今年最喜愛的獨立遊戲之一(因為本身比較喜歡卡牌遊戲和boardgame),GEME基因已經就此遊戲作出過詳細介紹,在此就不贅,可參看以下文章。另外順帶一提,遊戲的Steam版將於2019年1月2日結束Early Access正式推出,亦因應正式上架,在Steam冬季特賣結束後價格便會永久提升;如果不是非Switch版不玩,可考慮趁Winter sale未完結前入手遊戲一起「爬塔」。

VA-11 Hall-A

GEME機因介紹過不止一次的遊戲,除了遊戲本身出色之外,遊戲背後更有相當動人的故事,不論在公在私都十分推薦玩家購買此遊戲支持。遊戲的Steam版和PSV版早已推出,而筆者個人想拿白金獎盃的關係一直在等PS4版(和Switch版一樣預定2019年初推出),大家按自己喜好選個合心水的平台吧。

カニノケンカ - Fight Crab -

日本團隊開發的獨立遊戲,之前概念影片公開的時候筆者就已經相當留意,單是遊戲名就已經十分有梗了(Do not talk about the Fight CRAB!連這個梗都不懂的人要罰看十次《搏擊會》)。

這個遊戲就是兩隻(或以上)的巨型螃蟹格鬥對戰,除了用自己的蟹鉗外還可以拿起刀劍、電鋸等不同武器攻擊,更可以施放元氣彈等各種技能。不要問為什麼長腳蟹、毛蟹等海洋生物可以使出元氣彈,也不要問為何這麼無厘頭的遊戲看起來就是如此有趣(救命,真的超想玩玩看)。最值得讚賞的地方是Switch版還支援體感操作,用兩隻Joycon模擬兩隻蟹鉗的動作,完全是匠心獨運。別的不說,這個遊戲一推出,筆者第一時間購買。

Moonlighter

推出之前受到很大期望,推出之後評價也不錯的獨立遊戲;最大特色在於結合地城探索以及模擬經營的玩法。個人來說實際玩過這個遊戲之後覺得還有些稜角可以打磨,但是以團隊的第一個作品而言有如此完成度實在是難能可貴,是相當值得一玩的作品。有興趣了解更多可參考下文:

其實Indie World 2裡面提及的20款遊戲全部都非常高水準,筆者選取其中的較有話題(以及個人較感興趣)的作品解說;如果有興趣了解更多Switch的獨立遊戲,可以在此收看Indie World 2完整影片,或者在下面的遊戲名單中請教一下Google老師。