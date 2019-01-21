BH RE:2、莎木、Rockman…還有其他？淺談遊戲界「炒冷飯」的藝術

《BioHazard 生化危機2》（BioHazard RE:2）、《塊魂》、《莎木 I·II》、《鬼武者》、《TALES OF VESPERIA》、《DIABLO III》、《DARK SOUL》、《ROCKMAN X特集》、《街霸30周年版》、《SUPER MARIO BROS U》···最近遊戲業界充斥一堆熟悉的「新作」，它們以REMASTERD、REMAKE、HD、DEFINITION之類字眼登場，說穿了，就是一些舊遊戲經過包裝後，以新姿態登場。有人形容是加強／重製／移植版，有人說是「炒冷飯」，這類舊酒新瓶遊戲愈出愈多，對玩家來說是好是壞呢？

·「炒冷飯」應有的色香味

其實筆者對「炒冷飯」遊戲不反感，首先是我由紅白機時代，玩到今天的PS4、XB1及SWITCH，經歷這麼多的主機時代，總會對部分經典遊戲有感覺，有時希望重溫一下（所謂的「童年回憶」），其次就是部分舊主機已經賣掉、封箱、壞掉，未必有機會重開舊主機，或花時間找回舊電視，插上已遺忘的AV線（或S線／色差線）。就以《惡魔城：月下之夜想曲》為例，我寧願花錢購買PS4下載版，這總比重新安裝PS 1主機方便得多。

《BIOHAZARD RE：2》重製版內容豐富，基本上可視為新作（遊戲圖片）

我也明白遊戲廠商都要賺錢，推出這類遊戲算是「成本、風險低」，一旦銷量差不會大蝕，銷量好就更加賺大錢。當然，新主機時代的誕生，自然會有新玩家出現，就以任天堂SWITCH為例，目前情況跟Wii時代（尤其2006至2011年間）差不多，多了一批輕玩家、親子家庭出現。雖然任天堂上一代主機WiiU市場欠佳，但《MARIO KART 8DX》、《SUPER MARIO BROS U》熱賣，正正代表SWITCH部分玩家，根本不介意WiiU版遊戲移植到SWTICH（因為他們沒玩過），這些遊戲對他們來說是新遊戲，對筆者這種收藏不少WiiU遊戲的玩家來講，又未必想重開WiiU主機來玩，既然有SWITCH版本自然方便得多。

雖然我對廠商「炒冷飯」不反感，但「炒冷飯」也有藝術可言，簡單來說，「炒冷飯」也應該有色香味。就以SQUARE ENIX旗下兩大RPG系列：《FINAL FANTASY》及《DRAGON QUEST》為例，也許大家覺得《FF》及《DQ》遍布不同機種，單是《FF IV》已經有超任、GBA、NDS、PS1、WONDERSWAN COLOR、PSP、手機版。若果以機種移植版而言，《FF IV》的確濫得過份，但此作的確是超任時代的經典RPG，SQEN在2007年曾推出NDS《FF IV》重製版，將遊戲改以3D顯示，且加入CG開場動畫，效果不俗。

事實上，幾乎在大部分機種都有登場的《FF》及《DQ》，過往也有多個重製REMAKE版本，比如《FF III》原來紅白機遊戲，NDS／PSP改為3D版（之後移植手機版）；《DQ VIII》原是PS2作品，之後忠實移植為3DS版，更首次引入日語配音，表現更勝PS2原版。家用機方面，ROCKSTAR先在2013年推出PS3／XB360《GTA V》，當然已經熱爆全城，一年後再移植為PS4／XB1版，在機能優化下，新版本《GTA V》不單提升畫質，更引入第一身主觀視點模式，變相改變整個遊戲玩法。

《FF IX》移植PS4欠嶄新元素，誠意不足（遊戲圖片）

筆者認為「炒冷飯」本質上沒問題，只要廠商願意投放資源去優化遊戲，例如增加新版圖／迷宮、敵人、故事，而不僅是單純「例牌地」提升畫質解像度、獎盃等，其實「炒冷飯」遊戲一樣有吸引力。當然，並非廠商每次「炒冷飯」都花盡心思，再次以SQUARE ENIX《FF》系列為例，2000年推出的PS1《FF IX》本來評價不俗，想不到在17年後推出PS4版，整體風格幾乎一樣，畫質稍為提升，且諷刺地加入官方金手指（玩家可自行設定大量金錢、戰鬥後快速升呢）。也許有玩家覺得「原汁原味」較好，但我覺得為何不追加新元素（如隱藏迷宮／新召喚獸）呢？

你有幾多個《BIOHAZARD 4》版本呢？（網上圖片）

CAPCOM推出的重製版《BIOHAZARD 2》，相信有銷量保證，但回顧廠方過推出《BH》舊版亦太濫，單是《BH 4》已有8個家用機版本（包括尚未發售的SWITCH），其中PS4本港行貨更有英語版，及較遲發售的中文版，由於廠方沒有免費提供中文化更新，令已購入英語版的玩家不滿。

後記：SWITCH成「炒冷飯」主機

大家別誤會，我認為任天堂積極開發SWITCH新遊戲，但第三廠商面對銷量攀升的SWITCH，卻似乎失去開發完全新作的動力。其他廠商目前為SWITCH製作的遊戲，一是多機種移植作，一是舊作移植版（包括REMASTERD版），真正吸引的SWITCH第三廠獨佔遊戲少得可憐。SQEN去年推出的《OCTOPATH TRAVELER》（八方旅人）其實評價不俗，全球銷量錄得100萬套，但不見得廠方積極開發另一SWITCH大作，目前已公布的所謂新作，就是第N次發售的《FF X／X－2》。

至於KOEI TECMO上月為SWITCH推出的「新作」，就是久違了的《真三國無雙 7：猛將傳DX》，遊戲本是2013年作品，來到SWITCH版本只加入DLC內容，而售價維持較高水平的6800日圓，實在令人非常失望。

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