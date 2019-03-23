聖光遮不住！Switch《超真實麻雀PV》被下架、解構脫衣麻雀三十年

最近Switch重新推出《超真實麻雀 PV》令一眾老司機…老玩家欣喜若狂，不過上架不足數天又被下架，原來是因為避規的聖光做得不足，淫褻不雅在狹縫中隱隱浸透，一眾老司機即時慨嘆：「後悔莫及！總之一早下載！」為何一款脫衣麻雀遊戲令一眾超過二十年機齡的玩家如痴如醉？年輕一代玩家甚至可能會問：「甚麼是脫衣麻雀？」這可就要從筆者血氣方剛的九十年代開始說起。

《超真實麻雀 P1》最初於1987年在街機上推出，日本傳媒形容為「在遊戲中心俘虜萬千少年的心」。

脫衣麻雀先驅

時為九十年代，作為一位血氣方剛的少年，如果不諳日文又要玩成人遊戲，「脫衣麻雀」絕對是最佳選擇，因為你不需要識日文，不需要了解故事和遊戲系統，只需要識打牌，輸便扣錢贏便女角除衫（當然最令人氣餒是「流局」摸和）。而在一眾脫衣麻雀中，又以《超真實麻雀》（スーパーリアル麻雀，或稱《SUPER REAL麻雀》）最多人玩，原因很簡單，因為當時它是脫衣麻雀遊戲的先行者、家用界咸GAME的佼佼者。

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從街機走到家用機

《超真實麻雀 P1》最初於1987年在街機上推出，當時甫一推出於日本街機界爆發熱潮，日本傳媒更形容為「ゲーセンで多くの青少年を虜にした」（在遊戲中心俘虜萬千少年的心），也奠定了「脱衣麻雀」的市場方向。之後廠商於多個家用遊戲平台推出《超真實麻雀 P》系列續作，包括3DO、超任、PC Engine、PC-FX、NeoGeo Pocket Color等，系列一共推出了八集，除了家用遊戲也有移植到PC，因此當年不管是家用遊戲和電腦玩家都曾享受過這款遊戲帶來的歡愉。

Saturn功不可抹

系列中最為人熟悉也最為人津津樂道的，是SEGA Saturn版的《超真實麻雀 PV》。雖然從超任到PC Engine的機能不斷增強，不過能夠將美少女的面容、身形以至脫衣動作造得唯肖唯妙的，Saturn絕對舍我其誰。當年很流行一個說法稱SEGA Saturn的2D處理機能比PlayStation佳，其中《超真實麻雀 PV》便是最佳體現，甚至進一步說，SEGA Saturn的2D處理機能，正正令這一系列美少女成人遊戲能夠得以興盛的主因之一。《超真實麻雀 PV》能夠大熱，Saturn的功勞絕不能被抹殺。

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底褲作最後防線

《超真實麻雀 PV》故事非常皇道，三大美少女遠野みつき、藤原綾、早坂晶在私立月浪學園高中舉辦麻雀愛好會，但因遭到學生會拒絕找不到社團室而要四處流浪，後來知道主角是麻雀高手因此便邀約在學校不同密室對戰，輸掉便要脫衣服。三位女角本來也以底褲作最後防線，最後早坂晶想將最後防線都解除時，父母突然爆房而入，男主角事敗即從窗戶逃走，最後更仆到在街上不醒人事……過往的美好回憶彷彿夢一場。當年遊戲角色設計由人氣動畫畫家田中良擔當，三位美少女無論形像和風格都很獨立有個性，展現不同類形的少女嫵媚，遊戲能夠如此深入民心，田中良應記一功。

春心蕩漾「X指定」

說到當時購買Saturn的《超真實麻雀 PV》，有一個字不得不提，就是「X指定」（Xしてい），其實相當於香港的三級制，「X指定」是18禁，「R指定」就是15禁，現在Switch版為「17歲以上推賞」。當時去Game舖一看到「X指定」標誌，再加上封面一些千嬌百美撩動你一抹春情的美少女們作主角，便知道遊戲中有萬幅花花世界圖片和動畫等待著你，令人春心蕩漾。

手遊版《超真實麻雀》新作動畫更流暢，不過因為畫風轉變讓不少玩家有感今不如昔。

手遊玩法主軸不變

《超真實麻雀》系列最近已經脫離家用機和電腦，走進手遊世界，更 加入人氣聲優出演，又新增任務模式，包括「與女主角對局」模式和原創故事的「超真實雀莊活動」模式。不諳麻將的玩家又可以根據道具更變手牌協助遊戲。簡單來說說是玩法豐富了，也更體貼新手，但玩法主軸依然不變：打牌！除衫！

Switch版《超真實麻雀PV》圖片

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畫風轉變今不如昔

手遊版《超真實麻雀》新作動畫更流暢，玩家和女角們互動時发生更多表情变化，臨場感十足，不過不知道是否畫面萌化還是動畫製作的方法改變，以往舊作少女們的質感卻已不復再，尤其是雙眼的嫵媚更是蕩然無存。據知遊戲廠商後來也有找著名漫畫家如影崎由那（著名作品《增血鬼果林》、《暮蟬悲鳴時》）等合作，不過因為畫風轉變讓不少玩家有感今不如昔。