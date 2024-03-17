東方籃球隊下月戰亞冠外圍賽　甲一冠軍班底領軍　向南華借兵

香港東方籃球隊下月將參戰2024年亞冠聯賽（Basketball Champions League），球隊除了簽入新外援，同時分別向本地軍南華借用葉耀邦。



上月重奪甲一總冠軍的東方，將代表香港參與亞冠，東方與其餘7支來自東亞及東南亞球隊先出戰首輪外圍賽。

賽事分兩組打單循環，每組首名直接晉級第二輪，小組次名及第三名則需再交叉對戰，勝方同樣可躋身第二輪賽事，再決出兩個席位，於正賽與中國、日本、韓國、菲律賓及兩支西亞球隊爭冠。

東方公布亞冠球員名單。（東方提供）

東方在首輪外圍賽被編入A組，同組對手包括馬來西亞的森美蘭金群利金鹿、印尼球隊Prawira Harum，與及暫未決出的蒙古聯賽亞軍球隊，賽事於4月3至7日在蒙古烏蘭巴托舉行。

東方昨日公布16人大軍名單，除了甲一總冠軍班底陳兆榮、張延隆、卜聿揚、徐遠成、梁嘉顯、基拔、外援麥洛連，另簽入現年27歲，身高1.98米的艾臣道夫（Isaiah Eisendorf）；亦向本地球隊南華的葉耀邦，吳松峻則從滿貫回歸。球隊今月31日會啟程前往蒙古備戰，爭取佳績。

香港東方2024亞冠球員名單：

黃浩賢、朱梓鎔、陳兆榮、張延隆、卜聿揚、徐遠成、麥洛連、梁嘉顯、基拔、葉耀邦、吳松峻、陳嘉豪、艾臣道夫、吳委峻、鍾志榮、鍾子豪

