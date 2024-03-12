NBA熱話︱占士攬金髮美女影片瘋傳　湖人老闆曾為Playboy拍裸照

撰文：威廉神
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勒邦占士（LeBron James）公然攬女激嬲老婆？
NBA洛杉磯湖人主場對公鹿一仗，巨星占士因足踝受傷，只在場邊做觀眾，不過卻因跟兩名女士狀甚親暱，搶盡鏡頭，三人又攬又錫的片段在網上瘋傳。

身穿利物浦球衣的占士，與Jeanie Buss的親暱影片被瘋傳。（影片截圖）

占士就算沒有落場，依然是眾人目光焦點，他身穿一件黑色利物浦球衣，戴上太陽眼鏡，賽前跟一眾友好傾談，然後走進湖人VIP觀眾席。他行到一位金髮女士身邊，隨即跟對方緊緊擁抱，之後再擁抱輕吻另一位女士，並在兩人之間坐下。

三人坐下來之後，興高采烈地交談，占士旋即引得兩女大笑，左方棕髮女士的手一度摸着他前臂好幾秒。之後占士不知說了什麼，兩位女士一個表情驚訝，另一個雙手合十，金髮女士更作勢倚靠在占士肩膀，呈小鳥依人狀。占士竟在湖人主場公然與兩位女士如此親暱，影片立即被瘋傳。

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占士身為天王巨星，當然不會這麼大膽，眾目睽睽下有不當行為。兩位女士都是湖人要員，棕髮女士Linda Rambis是湖人特別項目行政總裁，她丈夫是湖人前球員和教練、目前為球隊顧問的Kurt Rambis。金髮女士Jeanie Buss更是湖人班主，她保養得宜，其實已經62歲，39歲的占士對她而言算是「小鮮肉」。

當知道她們身份，大家都很好奇三人的談話內容，到底占士說了什麼令兩位女士情不自禁對他「動手」？有自稱能讀唇的網民認為，占士說了句：「國際婦女節快樂」，逗得兩位女士很高興。湖人對公鹿一仗已無人關心，占士缺陣下湖人以123：122僅勝。

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Jeanie Buss這位美女老闆，可說是NBA現今最具權力的女性之一，絕對是個傳奇人物。她父親Jerry Buss在1979年夏天以6750萬美元從Jack Kent Cook一口氣買下洛杉磯湖人、NHL球隊洛杉磯國王（Los Angeles Kings）、兩隊當時共用的主場館The Forum和位於加州內華達山脈的13000英畝牧場，逐步將湖人由一支戰績平平的球隊，變成西岸王者。

Jerry Buss在位34年間湖人16次殺入總決賽，10次拿下冠軍，從80年代渣巴和魔術手莊遜領軍的刺激「Show Time」籃球，到千禧年代的奧尼爾+高比拜仁「O.K.」連線，再到奧尼爾離隊後加素（Pau Gasol）加盟的兩連霸，一再開創湖人最光輝一頁。可是當2012年Jerry Buss癌症去世，湖人大權由兒子Jim Buss接手，球隊墮進黑暗期，連續5年無緣季後賽，連魔術手莊遜也不再擔任球隊榮譽副總裁。

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Jeanie年輕時曾為《花花公子》（Playboy）雜誌拍裸照。（網站截圖）

哥哥掌權時，Jeanie Buss負責領導層的管理，兩人經常爭執，2017年Jeanie奪權成功，成為球隊最高決策人，2020年以班主身份領軍封王，成為史上第一個獲得NBA總冠軍的女班主。

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Jeanie擁有背景家勢，年輕時卻曾為《花花公子》（Playboy）雜誌拍裸照，她曾與贏得兩屆奧運金牌的美國排球員Steve Timmons結婚，1999年起跟「禪師」積遜（Phil Jackson）拍拖，之後二人曾訂婚4年，至2016年解除婚約。

她的花邊新聞不斷，甚至傳出她相當鍾愛古斯馬（Kyle Kuzma）而拒絕將他交易，古斯馬終在2021年離隊，Jeanie終在2023年告別單身，跟笑匠Jay Mohr結婚。

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