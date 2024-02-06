籃球亞洲盃｜港隊月底出戰外圍賽未公布名單　三常客隨時落選

港隊男子籃球隊去年初力克馬來西亞，躋身籃球亞洲盃外圍賽，本月底將與菲律賓、新西蘭及中華台北爭出線。籃總主席陳瑞添今日（6日）出席香港金牛午宴時透露，港隊或許未能以最強陣容出戰，而晉級功臣梁兆華則願意為港披甲，但要等候球隊的安排。



2023年2月，港隊在籃球亞洲盃外圍賽預賽，以71：66力克馬來西亞，取得亞洲盃外圍賽的參賽資格。港隊與中華台北、菲律賓、新西蘭同列B組，本月22日先在主場荃灣體育館對菲律賓，然後25日即飛往新西蘭作客。

籃球亞洲盃｜梁兆華大活躍 港隊挫大馬晉外圍賽 年底再鬥列強

港隊男籃上年初擊敗馬來西亞，取得亞洲盃外圍賽資格。（FIBA圖片）

香港金牛今日舉行午宴，籃總主席陳瑞添被問及港隊的12人名單時，表示上年有份代表港隊的梁兆華、蔡再懃、惠龍兒等，因為球會不放人而暫時不在名單中，港隊有機會未能以最強陣容爭出線。

「原本滿貫仍然有比賽，本身不放人，如今甲一差不多完成，他們的球員都可以返回香港隊，但（港隊）12人已經埋班，若他們（惠龍兒、蔡再懃、梁兆華）願意歸隊，他們先在候選名單，是第13、第14人，一旦有球員請假、受傷，他們就可以立即補上，而這個做法滿貫方面都同意。」

籃總主席陳瑞添。（趙子晉攝）

陳瑞添直言今日直接問梁兆華是否願意為港隊效力，他說可以，並將與香港金牛班主錢途商討。梁兆華當然願意為港隊披甲，但一切等待球隊安排，「當然想為港隊效力，畢竟是我們『贏返嚟』現在才有資格打，如果港隊徵召就打，若然不召我入隊都沒有辦法，但現時要留待球隊的安排。」

梁兆華（左）願意為港隊披甲，但一切留待球隊安排。（張倩儀攝）

港隊男籃現時的選人準則，除了球員實力之外，還要考慮球會意願，所以梁兆華、蔡再懃、惠龍兒等港隊常客仍有機會落選。陳瑞添稱這3名港將理應可入選，但他未有透露港隊12人最終名單。《01體育》再向港隊教練趙永良查詢，他表示：「因剛收到球員通知因傷退隊，名單需要由遴選小組再開會處理，故最終名單現時未能公布。」