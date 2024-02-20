籃球熱話｜WCBA球員遭打臉反被吹罰　獲頒10萬「打不還手獎」

日前一場WCBA比賽引起內地網民熱議，原因是一支名為武漢盛帆的球隊，以84：86不敵天津冠嵐後，突然宣佈要向球員頒發10萬人民幣的「打不還手獎」。



武漢盛帆一張寫着「喜報」的紅色公告圖片，在各大社交平台引發熱烈討論。這間球會諷刺比賽相關球證「將『中國特色』籃球判罰藝術玩到極致」，讓天津隊以43次比23次的罰球次數，2分力壓武漢取勝。

武漢盛帆「喜報」全文。（微博圖片）

公告中提到，球員丁奕可在比賽最後2.2秒時，被對方球員擊打面部，「委屈倒地打不還手難能可貴。避免了中國女籃WCBA聯賽又一次打架事件，維護了中國籃球形象」，因而首次推出「打不還手獎」，獎勵丁奕可等球員10萬人民幣。

內媒《騰訊新聞》、《新浪體育》及《鳳凰網》等表示該圖片為武漢盛帆官方社媒發出，不過現時在其官方微博已無法找到相關帖文；根據影片，武漢在比賽最後階段落後1分，在嘗試阻止天津隊傳球時，紅衫的丁奕可將對手的球拍掉，反被一手重重打在臉上。

相關影片（微博）

然而當時球證雖然立刻吹停比賽，但並非吹罰天津犯規，而是丁奕可拉人。為此武漢教練狀甚激動，助理球證再「零容忍」地吹罰該教練技術犯規，之後武漢教練發起挑戰（challenge），球證觀看重播後才判罰天津違反體育精神犯規（Unsportsmanlike Foul）；更有趣的是，對方的14號在接球時已疑似出界，但球證沒有任何表示。

武漢教練情緒相當激動。（微博影片截圖）

該條影片中還提到比賽中有很多不公之處，天津隊更獲得WCBA近5年來最多的43次罰球，讓這場比賽陷入莫大爭議。

與此同時，CBA也在周一（19日）宣布，以後負方球隊的主帥不需再於賽後接受採訪，並在公告中寫道：「請主教練接受官方採訪時嚴格遵守聯賽紀律制度，不發表違規言論。」今季CBA已多次有教練賽後對比賽表達不滿而遭處罰，此舉也被網民揶揄為「解決提出問題的人」。

其實武漢盛帆也不是第一次採取這種方式來控訴不公，他們此前曾3次為球隊頒發「平球獎」，暗諷在對方得到球證偏幫下，仍努力將比賽打至最後階段，且比數沒有落後太多，形容球隊「憾平」、對手走步「絕殺」等等。

武漢盛帆此前也曾數次為球隊頒發「平球獎」，在微博上引起過熱議。（微博圖片）

今次事件也引來不少網民熱烈討論：「打人的人去罰球了？？？」、「發的這獎，用不用交個人所得稅？」、「WNBA超級頂薪約23萬美金，稅後折合人民幣約140萬，來WCBA挨14拳即可」；也有不少內地媒體人及球評人感嘆，CBA球隊面對不公吹罰，也只能透過這種方式來表達不滿。