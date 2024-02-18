NBA明星賽︱史上首次NBA鬥WNBA三分球大戰　居里後上險勝Ionescu

眾所周知，史提芬居里（Stephen Curry）和莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）均為偉大三分神射手，長期有球迷爭論到底二人誰更神準，NBA明星賽周末，二人來一場史無前例的NBA對WNBA射手對決。

結果「咖哩仔」以29：26後來居上勝出這場男生對女生的射手對決。



史提芬居里（Stephen Curry）在射手對決中小勝莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）。（路透社）

在這場對決之前，先交待一下背景：WNBA紐約自由人控球後衛莎賓娜約奈絲古去年在WNBA三分賽的演出，這位女籃巨星首次參賽便取得27射25中，只差3分便拿到滿分的佳績，一口氣打破NBA及WNBA的三分大賽紀錄。當時連史提芬居里亦忍不住轉發莎賓娜的影片並高呼：「太瘋狂了！」

約奈絲古首次參加三分大賽，便打破NBA及WNBA的紀錄奪冠。（約奈絲古Instagram）

居里網上「挑機」變真正比賽

約奈絲古是2020年WNBA選秀狀元，她在NCAA年代便是「大三元機器」，26次三雙的戰績，使她至今仍是NCAA的紀錄保持者，大幅拋離第2名（11次）。她的三分能力在2023年突飛猛進，命中率從33.3%一躍至44.6%，並首次入選三分球大賽。

三分球大賽在2020年改制後，滿分為40分，去年約奈絲古在首輪得到26分，次輪她突然「上身」，首次起手未能命中後，竟連續命中20球，此後也只射失右邊45度一記值2分的「Money Ball」，最終以37分完成。當時約奈絲古命中率高達95.2%，以37分一舉創下三分賽新紀錄，NBA在新制下的紀錄也僅為31分，由史提芬居里及哈利貝頓（Tyrese Haliburton）兩人創下；WNBA的舊紀錄則為30分。

居里不單是NBA兩屆三分賽冠軍，也擁有NBA史上三分球入球紀錄（3642球），莎賓娜在2023年以128球創下WNBA單季三分球紀錄。居里一直對莎賓娜非常欣賞，早前更在社交媒體上向對方下戰書，莎賓娜爽快應約，因此在有今次對決。在這個背景下，籃球迷都很期待這場男、女子三分之神的對決。

射手之神大對決

這場對決的設定有別傳統三分賽，居里以NBA籃球在NBA三分線後起手，莎賓娜則用上較小一點的WNBA籃球，以及在WNBA三分線後射球。WNBA在三分線上採用與FIBA（國際籃球總會）一樣的距離，即弧頂距離籃框6.75米，比NBA的7.24米稍近，但兩邊底角的距離則一樣。

莎賓娜表現神勇，她由左邊場區開始射球，頭10球已命中9球；居里入局不及莎賓娜快，不過這位勇士巨星在右翼位5球全中，最終以29：26後上勝出。賽後居里直言，「我知道我必須有火熱手感。我們兩個有機會在這舞台較量，一個回合分勝負，在各方聲音之下能發揮這水平，實在太好了。」居里大讚莎賓娜將標準提高至一個很高水平，並認為應該多些舉行這種對決。

莎賓娜亦呼籲未來舉辦更多兼顧兩個性別的比賽，「這種比試首次出現，真是太奇妙」，她認為對決背後意義重大，「不論你是女孩或男孩，只要你有心，並渴望成為最佳的自己，一樣能夠當上射手。」

在傳統三分球大賽，尼拉特（Damian Lillard）在最後一輪得26分再次封王，連續兩年成為「三分王」，亦是繼Jason Kapono在2007及08年之後，首位蟬聯賽事的球員。