亞洲盃外圍賽｜中國隊作客吞敗　88年來首度於國際賽不敵日本

籃球亞洲盃外圍賽C組，日本隊在主場鬥中國隊，終以76：73擊敗對手，也是88年來首次在籃球國際大賽擊敗中國隊。



日本隊目前世界排名26、中國排29，這場被視為同組兩強交鋒的大戰，周日（25日）下午在東京有明競技場舉行，中國首節早段曾領先14：6，日本由主將富樫勇樹的罰球和井上宗一郎的3分球加追下，中國第一節完時1分之差、20：19領先，第二節繼續激鬥，日本隊由馬場雄大射入3分，到半場時雙方戰平成38：38。

馬場雄大（中）表現突出。（Getty Images）

但到下半場差距開始出現，馬場雄大「No look pass」助攻兼射入個人今日第4球三分，加上比江島慎的射球，日本隊第三節結束後領先55：51。最後一節，得分點遭壓制的中國隊極力以3分球追分，日本則在籃底展現出充滿決心的防守，加上馬場雄大繼續活躍，連入三個罰球，最終日本以76：73擊敗中國隊，獲得小組兩連勝。

來自美國、在2023年入籍日本的鶴堅臣（Joshua Hawkinson）也交出14分、12籃板的「雙雙」數據。（Getty Images）

這場比賽也充滿歷史意義，是日本隊自1936年的奧運會以來，首次在國際大賽擊敗中國隊，其中個人獨取24分、8罰全中、3分球6中4的馬場雄大，成為最矚目的球員。雖然日本曾在2014年仁川亞運的男籃複賽擊敗中國隊，但亞運會並不獲視為國際主要大賽。