巴黎奧運｜曾經只有戰場沒有室內球場　南蘇丹以籃球帶來希望

南蘇丹，這個國家幾乎與一切負面新聞掛勾，這些年來他們經歷過內戰、分裂、種族屠殺、人權問題等，國內絕大部分地方仍百廢待興。說到體育，或許沒多少人腦海裏能浮現出一名南蘇丹運動員的姓名——但現在他們已獲巴黎奧運資格，要知道他們獨立成國，至今僅十多年。

南蘇丹籃球隊主帥艾維（Royal Ivey）回憶，一年前球隊還在上空有老鷹盤旋的球場練習，而且該球場現在已被淹沒，「能從那裏來到菲律賓，於球迷面前作賽，這種感覺很好。」



去年9月2日的籃球世界盃分組賽，南蘇丹在菲律賓以101：78擊敗安哥拉後，確定獲得巴黎奧運入場券，創下國家隊歷史。這屆賽事，他們最終獲第17位，排在其身後的，是法國和日本。

南蘇丹去年獲巴黎奧運資格。（南蘇丹籃球協會X）

他們陣中有數人目前在NBA效力，包括公牛的卡歷鍾斯（Carlik Jones）、塞爾特人的沙約克（Marial Shayok）、以及湖人的雲恩加比爾（Wenyen Gabriel）。

卡歷鍾斯算是南蘇丹陣中最有名氣球員。（Getty Images）

然而集合數名NBA球員，甚至不是知名球星，就能夠獲得好成績嗎？籃球並非這樣的運動，更何況如他們自己所言：這支籃球隊所背負的，不僅是籃球本身。

「所謂室內其實只是有個蓋」

南蘇丹於2011年從蘇丹獨立，但之後仍經常籠罩於戰火之中。這個國家的名字每當出現在新聞標題，總會伴隨各種負面標籤，籃球或許是其國民最能感到欣慰之事。

天災與人禍，仍不斷困擾着南蘇丹人民。（Getty Images）

紐尼奧莫（Nuni Omot）出生於肯雅難民營，長大後曾在CBA以及台灣T1聯盟效力。助球隊大勝安哥拉獲奧運資格後，他形容是夢想成真：「我們在2011年成為獨立國家，所有這些事情都是在近幾年發生，沒有人曾夢想過，我們今天能走到這一步。」

他又激動地指，這是史上最動人體育故事之一：「人們不明白我們這幾年是如何過的，我們在室外球場打波，南蘇丹沒有室內球場，一切都在戶外。我們一邊的籃筐高於另一邊，也沒有FIBA官方規定的10英呎籃筐。」

去年7月，南蘇丹籃球總會公布有球場翻新成功，但看起來仍頗為殘舊，該地已是國內最大城市之一。（X）

艾維回憶2021年決定接受邀請，成為南蘇丹國家隊主帥時，已知道這是一個巨大挑戰，起初他沒有任何猶豫，但聽到室內球場的短缺情況後，他還是短暫地猶豫了一下。

「所謂室內球場，其實是指上面有個蓋（cover），」艾維說道。「不是（大家想像中那種）先進的室內球場。這裏只要有個屋頂，便會被認為是室內球場。」

主帥艾維是美國人，他回憶當初受邀請時，南蘇丹的情況及條件，遠比想像中差。（南蘇丹籃球協會X）

將「Lost Boys」變成「Bright Stars」

訓練環境惡劣、難民四散，但整合並逐步改善這一切、助球隊創造奇蹟的，是南蘇丹籃球總會主席丹治（Luol Deng）。這位前公牛全明星球員，擁有英國及南蘇丹雙重國籍，曾因內戰而與家人逃離祖國。他曾表示當初因國家正經歷內戰，認為時機不適合，最終選擇代表英國國家隊，但仍一直希望能代表蘇丹參加比賽。

南蘇丹如今創造奇蹟，前公牛球星丹治功不可沒。（Getty Images）

早在未退役之前，丹治便致力幫助「Lost Boys of Sudan」等難民組織，讓多名因蘇丹內戰而流離失所的難民男孩，在充份的教育下茁壯成長。丹治早年自費資助南蘇丹國家隊，並持續地穿針引線下，才招來不少四散的好球員，為南蘇丹帶來現時這些好手。

上文提到的紐尼奧莫，便是自小因戰火而離開蘇丹國土之人，他坦言很多隊員都是難民出身：「然後我們長大了，各自去到不同國家，有條件去獲得不少奢侈品，例如室內籃球場。」他表示回到家鄉，大家都希望助國家隊從頭開始：「我們全部人都想看看能走多遠。」

紐尼奧莫亦是難民出身，之後於美國長大。（Getty Images）

過去幾年南蘇丹戰績漸佳，被稱為「Bright Stars」，意即閃亮的星。去年籃球世界盃，南蘇丹因排名只有62，是所有球隊中第2低，因而被分至最低級別的Pot 8，但他們表現不俗，曾大勝中國隊20分。最終在決定名次的分組賽中，亦力壓東道主菲律賓排在榜首，為小組中唯一一支得分球為正數的球隊。

眾球員目標一致，成就這支球隊獨特的凝聚力，隊長古亞尼（Kuany Kuany）認為這讓球員十分無私：「我最喜歡這支球隊的地方，是所有人都理解並同意，（這支球隊）沒有自我，我們不會說『我、我、我』。我們都為球衣胸前的南蘇丹字樣而戰，並非背後各自的名字。」

擊敗中國一役，對手陣中有現時仍活躍於NBA的李凱爾（Kyle Anderson，前譯卡爾安達臣）。（Getty Images）

「我們是一束光」

率領球隊寫下歷史，奪得奧運資格，艾維接受Liberty Ballers電話訪問時，感嘆南蘇丹籃球隊對該國國民無比重要：「基本上，每次我們比賽時，所有（暴力）都會停止。」

南蘇丹籃球隊每次回國，都會受國民熱烈歡迎。（南蘇丹籃球協會X）

這聽起來有點一廂情願，他續解釋南蘇丹國內所有人的目光，都聚焦在他們身上：「每個人都等待我們回家，這讓一切都以更冷靜的方式進行，我們（將其他人）團結一致，大家為同一個目標走到一起。」

南蘇丹此刻的發展依然緩慢，國民未知何時才能見到曙光，不過艾維形容，球隊便是一道光束：「我們的光芒正照耀整個國家，讓一切（不好事物）停止，這能讓整個國家成長，並發出耀眼光芒。」