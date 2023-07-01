NBA轉會｜灰熊與戴歷路斯簽下兩年合約　望成莫蘭特「指路人」

戴歷路斯（Derrick Rose）在6月24日離開紐約人成為自由球員，34歲的「疾風玫瑰」雖然仍深受球迷愛戴，但他表現早已不復當年，2022/23球季在紐約人的上陣時間及數據均大幅下滑。

這名昔日風頭一時無兩的常規賽最年輕MVP，被球隊拒絕球隊選擇權成為無主之人，正當外界以為他或會就此退役時，卻傳出灰熊向他拋出橄欖枝的消息。



據The Athletic籃球記者Shams Charania報道，灰熊與路斯簽署總值650萬美元的兩年合約。另一籃球記者Adrian Wojnarowski引述消息指，灰熊希望他能成為更衣室的領袖，換句話說，也就是希望路斯能擔任莫蘭特（Ja Morant）的指路人。

早前莫蘭特在直播中再次亮槍事件引起軒然大波，上月中聯盟宣布判罰他禁賽25場，不少球迷笑指這次判罰過輕，但不論是重是輕，灰熊也需要想辦法解決這名球星在場外的後顧之憂。

早在第一次亮槍而被短暫停賽8場期間，便有不少記者認為灰熊應該找來一名「老大哥」作莫蘭特的人生導師，當時有人認為安東尼（Camelo Anthony）是較佳人選，因為他年輕時同樣犯過許多過錯，之後因其他年長球員監督後逐漸洗心革面——這正是灰熊想要在莫蘭特身上看到的前路。

莫蘭特身體天賦之高毋庸置疑，但其場外不斷闖禍，讓灰熊頭痛不已。（資料圖片，路透社）

戴歷路斯上個球季在紐約人過得並不順利，傷患再次成為他的敵人並使其出場時間大幅減少，在上陣場數比前一季還多的情況下，其場均比賽時間卻由24.5分鐘減至12.5分鐘，狀態及數據也顯著下滑。不過他來到灰熊，作用除了像球隊所希望般帶領莫蘭特走出歧途外，這名前常規賽MVP也可以作為一個反面例子，告訴莫蘭特保護身體的重要性。

年輕時的戴歷路斯是一個怎樣的球員？公牛首次三連霸成員之一Stacey King，退役後成為NBA旁述員，他當年看着路斯在球場上所向披靡，留下的一句「Too Big、Too Strong、Too Fast、Too Good！」至今仍是球迷想起「疾風玫瑰」時，無可避免地想起的一句讚美之辭，同樣也是最能形容路斯巔峰時期的語句。

仍未被傷患困擾的戴歷路斯，是芝加哥球迷心中的英雄，也是NBA比賽精華的常客。（Getty Images）

那時候的他在球場上風馳電掣，突破與入樽無人能擋，幾乎每個星期都有大量的精華鏡頭，無數球員在籃底成為陪襯他的佈景板——就像現在的莫蘭特一樣。只是如同許多在高峰突然殞落的運動員一樣，路斯自2011年開始，十字韌帶與半月板先後斷裂，此後傷患成了他的代名詞，回看當年他那些讓觀眾看得熱血沸騰的突破、變向、落地，其實都是在不斷透支膝蓋壽命。

因此路斯的到來，除了希望他能帶領莫蘭特專注在籃球場上外，也能以過來人身份給予他一些在球場上保護身體的建議，並以身作則地告訴該名前途理應無可限量的灰熊球星：如果你不好好愛惜自己，將來就會變成我現在這個樣子。

路斯上季在紐約人出場時間寥寥，完季後更成為自由球員，狀況不免令人唏噓。（資料圖片，Getty images）

轉會窗開啟 各球隊開始搶人才

NBA的夏季轉會窗在7月1日開啟，有不少球隊已開始先下手為強。最受球迷矚目的自當是艾榮（Kyrie Irving），他早前曾高調邀請勒邦占士（LeBron James）前來達拉斯再次聯手，當時外界各大專家及記者紛紛分析其可能性，甚至假設他離隊他投等多個選項。不過據Shams Charania報道，他已與獨行俠續約3年，確定會繼續留在達拉斯。

祖蒙特格連（Draymond Green）早前亦傳出離開勇士，不過最新報道指他與球隊續約4年，其中第4年為球員選項；上季助熱火殺入總決賽的功臣之一雲遜（Gabe Vincent），與湖人簽下3年3300萬美元合約。此前《邁阿密先驅報》（Miami Herald）指熱火對他開出續約條件為3年2400萬，但被雲遜拒絕。

助熱火殺入總決賽的功臣之一雲遜，將轉投湖人。（路透社）

速龍的雲菲特（Fred VanVleet）亦同為選秀落選球員，不過Adrian Wojnarowski報道指，他以3年1.3億美元的超高年薪加盟火箭，意味着他將會成為史上最高薪的落選球員。