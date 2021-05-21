【NBA】戴歷路斯重返恩師麾下　由MVP到候選最佳第六人的蛻變

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-21 16:39

戴歷路斯（Derrick Rose），NBA史上最年輕的MVP，22歲帶領球隊打出東岸第一。 經歷重傷不斷、表現低迷甚至到不同球隊流浪，終於在重返紐約人的今季迎來第二春，入選最佳第六人名單。

今日（21日）NBA除了公布最有價值球員名單外，還有最佳教練、最佳防守球員、最佳新人等入選名單，還有最佳第六人。三名候選人包括卡拉臣（Jordan Clarkson） 、恩高斯（Joe Ingles）和戴歷路斯。

10年，戴歷路斯由MVP到最佳第六人候選，由主角變成綠葉。

2016-17年賽季，路斯從加入紐約人開始，經歷左右膝蓋共四次手術，讓球迷一度懷疑路斯是否會從此走向低谷。只得28歲，本應處於「當打」巔峰的路斯，從傷患重創，由紐約人走到騎士、木狼、活塞，今年再重返紐約人，回到公牛的恩師泰保杜（Tom Thibodeau）手下。

10年，戴歷路斯由MVP到最佳第六人候選，由主角變成綠葉。

不少人覺得這一傷，和9年前4月28日，同樣因為上籃第一步、一樣是左邊膝頭、十字韌帶的戴歷路斯（Derrick Rose）相似。（Getty Images）

當年在泰保杜的指導下，路斯曾打出場均25分、4.1籃板、7.7助攻的數據，奪得2010年常規賽MVP的榮譽。因傷患的影響，路斯一直努力想要回到場上，也想找回當年的自己，顯然再努力也敵不過時間的推移和受創的身體，今季路斯仍舊無法回到主力位置，但卻於板櫈出發成為球隊不可或缺的一員。

這種畫面買少見少。（Getty Images）

為紐約人上陣35場，只有3場正選，場均交出14.9分、2.9籃板、4.2助攻，其中命中率達到48.7%，三分命中率也達到41.1%，表現完全「交足功課」，更一度打出生涯最高的50分。他的打不死精神，大概也感染了球隊，排名第4的紐約人穩穩的打入季後賽，而路斯自己也有機會成為本季的最佳第六人。

路斯由體能化的速度型打法改變成「老鬼波」。（Getty Images）

雖然體力隨年紀漸大慢慢下降，不再是以往的全速飛身上籃，也不會像小時候一樣不「錫身」；比起體能化的速度型打法，路斯改變成「老鬼波」，將年輕時最不擅長的三分和中距離變成自己的利刃，如何在體能有限、保護身體的情況下殺對手一個措手不及，這背後定必下了許多苦功，轉打法從來不易。

隊有一老如有一寶。（Getty Images）

【最佳新人候選】：

【最佳第六人候選】：

【最佳進步獎候選】：

【最佳防守球員候選】：

【最佳教練候選】：

【最有價值球員候選】：

同場加映，籃球場上的可怕傷患：（慎入）

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同場加映，美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）