NBA｜戴歷路斯近兩萬球迷歡呼聲中上陣　時隔689天再戰季後賽

NBA季後賽，主場作戰的紐約人以99：79輕取騎士，總比數暫以2：1領先。布朗臣（Jalen Brunson）今仗拿下全隊最高的21分，不過本場比賽成為傳媒及球迷焦點的，卻是2023年只後備上陣過一場的戴歷路斯（Derrick Rose）。



曾經在2010/11賽季，以22歲成為NBA史上最年輕常規賽MVP的路斯，因受傷患困擾早已不復當年勇，今季更漸漸失去出場機會。上個球季還有4次正選上陣的他，今季在紐約人出戰27場皆為後備身份，且踏入2023年後，僅在2月25日上陣過2分21秒。

戴歷路斯踏入2023年後只上陣過1場比賽。（路透社）

今場騎士手感冰冷，整體命中率只有38.8%，三分命中率更低至21.2%，整場只得79分也是本球季全聯盟單場最低一次，雖然米曹（Donovan Mitchell）今仗攻入全場最高的22分，但也無法帶領球隊獲勝。

而由於紐約人在比賽只剩下3分多鐘時已領先27分，場館內19812名球迷開始高呼戴歷路斯的名字，希望能看到他上陣比賽。

紐約人也順應主場球迷的意願，在比賽剩下2分30秒時換入路斯。只見「疾風玫瑰」一出場，球迷的歡呼及掌聲立即充斥整個麥迪遜廣場花園。他上一次季後賽上陣已是2021年6月2日，距今差不多兩年。

上場不足3分鐘的路斯雖然4投0中一分未得，不過他亦交出一次精彩的「拆你屋」（Alley-oop），助攻奧比托賓（Obi Toppin）入樽，一眾觀眾立即歡呼不斷。

賽後記者會上，今場攻入19分的RJ巴納特（RJ Barrett）被問到，對路斯在歡呼聲中上場有什麼感覺時，他說：「這就是戴歷路斯，他是一名傳奇。」

現年34歲的戴歷路斯，在公牛出道並經歷短暫巔峰後，因傷而逐漸失去全明星地位。2016年離開公牛後輾轉為紐約人、騎士、木狼、活塞效力，他在2021年再次回到紐約人，上季共出戰過26場比賽。