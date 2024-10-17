中國籃球巨星易建聯疑嫖妓　裸照及身份證遭公開成網上熱話

中國籃球巨星易建聯疑似嫖妓，他被爆出在酒店的裸照及身份證，連同聊天記錄顯示他轉帳支付1500美元的「證據」。



中國籃球巨星易建聯被爆出嫖妓醜聞。（Getty Images）

36歲的易建聯是中國最著名的籃球巨星之一，名氣僅次姚明，也曾外流到美國出戰NBA，他為中國隊上陣多年，4度参加奧運，3度領軍贏得亞洲盃，當中兩次當選賽事MVP。他在中國籃球聯賽CBA戰績顯赫，7奪總冠軍、5次成為常規賽MVP、3次總決賽MVP、14次入選明星賽，為CBA歷來第2位「萬分先生」，以12781分排在歷史得分榜第二位，同時是CBA籃板王榜首。

易建聯在酒店的裸照被曝光。（網上圖片）

他戰畢2022/23球季後退役，不幸地，這位身高7呎的籃球巨星被網民爆料易陷入醜聞，他在酒店的裸照被曝光，當中還附上他的身份證，似乎令他無從抵賴，從被公開的手機聊天紀錄截圖中更顯示，易建聯疑似支付1500美元，易建聯暫未就事件作出回應。

以易建聯的名氣，事件隨即在網上被瘋傳，即使眾人未能確定事件，皆標上「疑似」字眼，可是裸照中人身材高大，加上附有身份證，表面看來「證據確鑿」。不少傳聞更指出，易建聯嫖妓對象為變性人。

易建聯與太太荆靈。

易建聯擁有幸福家庭，他已結婚多年，在大學時期認識另一半荆靈，二人相戀多年後結婚，樣子標緻的荆靈為模特兒，與易建聯育有兩兒。