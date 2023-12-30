CBA｜易建聯退役球衣比賽疑主場哨　對手教練「五上五下」抗議

CBA球隊廣東宏遠周五（29日）在主場為易建聯舉行球衣退役儀式，紀念這名為球隊效力十多季的名將。

看着9號球衣冉冉升起，「阿聯」眼泛淚光。儀式結束後，「宏遠五虎」合體的表演賽也讓粉絲喜出望外。然而，儀式前廣東對廣廈一役的巨大爭議，卻幾乎搶走易建聯的風頭。



2002年12月29日，易建聯第一次穿着廣東宏遠的戰衣征戰CBA。21年後，他在這裏見證自己的球衣高掛在場館之上。

易建聯看着球衣在廣東宏遠主場升起時，不禁眼泛淚光。（微博影片截圖）

「這二十多年真的非常幸運，謝謝所有的隊友和教練，所有的好兄弟、好朋友，和現場所有的球迷，謝謝你們這麼多年對我一直的支持。」易建聯在2023年8月尾宣布退役，他今次致辭時眼泛淚光。

「阿聯」的球衣退役儀式吸引不少籃球名將，包括姚明、孫悅、巴特爾、王仕鵬等，也包括蘇炳添及潘瑋柏等運動員及明星到場。

易建聯標誌性的9號球衣冉冉升起。（微博影片截圖）

退役儀式影片（微博）

姚明在儀式中亦有為易建聯致辭。（微博影片）

儀式結束後，昔日的「宏遠五虎」易建聯、杜鋒、陳江華、王仕鵬、朱芳雨突然穿着球衣出現在球場上，為球迷獻上一場5分鐘的表演賽，這次「回憶殺」也讓不少無法到場的球迷羨慕不已。

不過儀式開始前，廣東戰勝廣廈的CBA賽事卻惹來巨大爭議，討論度更一度升至微博熱搜榜第6位。

「宏遠五虎」球場上再聚，讓不少球迷激動不已，但此前的比賽爭議亦成為熱議話題。（微博圖片）

上半場廣廈以63：51領先，雖然前者手握優勢，最多曾領先15分，但整體戰況算是「有來有往」。只是第三節球證多個判決均對廣東有利，主隊更隨之打出一波18：2的攻勢將比數反超。

隨後廣廈教練王博疑似不滿判罰，直接將場上所有主力及外援全部換走，並換上年輕後備；最後一節更全程坐在教練席上，既沒有在場邊指揮，也沒有換人，讓全華班的年輕球員打足全節。

第三節後段，王博疑不滿球證吹罰，把手一揮，將一眾年輕的後備球員全數換上。（微博影片截圖）

原本大好優勢被斷送，廣廈最終以95：106不敵廣東，賽後王博接受訪問時只留下寥寥數句：「比賽我就不評論了，今天是阿聯的退役儀式，希望他以後的這個事業也好，愈來愈順利，謝謝。」

廣廈教練王博賽後拒絕評論比賽，只簡短地祝福易建聯後便直接離去。（微博影片截圖）

由於這場比賽之後便是易建聯的球衣退役儀式，球證因而被質疑想讓廣東勝出而吹罰尺度不一，媒體人「付政浩MVP」在微博表示：「裁判們還是統一一下執裁尺度吧，本賽季裁判已經在多場比賽中搶鏡，今晚千萬不要再用爭議破壞了阿聯的球衣退役儀式。」

籃球記者賈磊亦炮轟：「阿聯退役這麽隆重的時刻，萬眾矚目的比賽，所有人都期待的一場巔峰對決，打了三節半以這樣虎頭蛇尾的方式收場，真的是整個中國籃球的尷尬。」

相關爭議影片（微博）

內地不少球迷同樣對這場比賽大感不滿，「這籃球比賽簡直是對觀眾赤裸裸的侮辱」、「大開眼界，這麼想贏就讓你們贏」、「東莞主場哨牛X，廣廈全華班替補5打8」、「來看CBA就是看裁判和教練的表演」、「這打臉，姚明還在下面坐着呢」、「CBA比中超黑多了」。

這場比賽，姚明及不少籃協領導都在場邊觀戰。（微博影片截圖）

此外，也有人認為球證吹罰沒有問題，並批評王博「格局太小」而消極比賽，更有媒體人表示他很可能會因此而收到CBA聯賽追罰：「姚明面色難看，易建聯沒有面子，王博鬧大了！」

這場比賽本應在30日舉行，為了配合這場球衣退役儀式，王博還同意特地提前一天，從新疆趕到廣東作賽，足見他有尊重這場全國直播的重要賽事。

廣廈本來亦算是爭標分子，賽後廣廈排在CBA第5位，落後廣東2場及榜首新疆4場。