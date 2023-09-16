籃球｜易建聯退役儀式感嘆沒能追趕姚明　「最終只停留在2米13」

前NBA球員易建聯上月底宣布退役，周五（15日）在廣州舉行退役儀式，姚明、王治郅及巴特爾現身歡送易建聯，四大「移動長城」難得同場，勾起球迷不少回憶。

易建聯在儀式上幽默地致辭感謝過去21年來遇到的隊友與教練，最後感歎很多人都希望他能追趕甚至超越姚明，可惜未能如願。



易建聯的退役儀式在廣州舉行，中國籃協主席姚明、名宿巴特爾及王治郅等人亦有出席。易建聯的致辭長達15分鐘，而且數度哽咽，他一一感謝生涯中並肩作戰過的教練、隊友、家人，還有媒體及球迷等，包括職業生涯首位教練李春江、前隊友朱芳雨、大前輩巴特爾等，他幽默的話語，讓本應有點傷感的時刻，變得略帶喜感。

中國男籃四大「移動長城」難得同框。左二起巴特爾、王治郅、易建聯、姚明。（影片截圖）

他提到籃球生涯裏那道無法逾越的高牆：「感謝姚主席，久等了，我的感謝是按照身高順序排列的。以前很多人都希望我能追趕上你，甚至超過你。21年了，我試過用各種方法，用盡各種手段，最終也只是停留在了2米13。」

易建聯（紅衫左）與姚明（紅衫右）在國家隊聯手的畫面，相信是很多中國籃球迷心中的美好回憶。（Getty Images）

易建聯比姚明小7歲，2007年加入NBA。他曾被看作姚明接班人，可姚明在2011年宣布退役時，「阿聯」稱不上成功的NBA生涯，亦已走到尾聲——那個「接班人」重擔，他終究沒能扛起來。

此後他回國征戰CBA，再次為廣東宏遠（後改名為廣東東莞大益）效力，整個CBA生涯一直都留在這支球隊，「一人一城，我做到問心無愧，也感謝廣東宏遠回贈我7座（CBA）總冠軍」。

易建聯在CBA只為廣東宏遠效力過。（微博圖片）

姚明在儀式裏亦上台致辭，分享了與易建聯之間的一些趣事，以及第一次相遇的經過：「我第一次聽說阿聯是在2003年亞錦賽的時候，我們當時在哈爾濱備戰比賽，我在健身房練力量，我記得很清楚，當時練下蹲，我們教練張勇軍指導過來跟我說：『哎，你聽說那個叫易建聯的小孩嗎？』我說：『好像聽說過啊，孩子他怎麼樣？』教練說：『那孩子身體素質特別好，而且特別努力，將來有機會超過你！』聽到這話，我跟教練說：『再給我加20公斤杠鈴！』

相信聽到這段話時，姚明的心裏也是百味雜陳。（影片截圖）

聽到這裏時，易建聯跟在場所有人也忍不住笑。姚明與易建聯，以及同場的王治郅和巴特爾，可說是中國男籃球迷的集體回憶。1990年代至2010年間，姚明、巴特爾及王治郅組成三大中鋒，外界甚至期易建聯能超越姚明，然而最終當姚明最終能夠進入NBA名人堂，連奧尼爾也發聲明指姚明「絕對配得上」，易建聯的確如他自己致辭所言，他始終無法超越姚明。

姚明在最後分享與易建聯之間的回憶時沒有看稿，是一番發自內心的說話。（影片截圖）

姚明在儀式上亦分享了另一則趣事，有一次他在iPod聽到Twins的《下一站天后》，問易建聯怎麼下載，但易建聯回覆「這是廣東話，你聽不懂的」。這時姚明把話鋒一轉：「經歷了那麼多年的風風雨雨，我們也聽過了很多的下一個某某某，但最終阿聯成為了真正的自己，最真實的自己，最終沒有人會成為下一個誰，最終都會成為最真實的自己。」

的確，什麼「下一個XX」、「XX接班人」，從來都不是成就的定義，易建聯在球迷心中，始終是「易建聯」。最後他感謝籃球給了他一段21年跌宕和美妙的旅程：「有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，未來我依然並且永遠不會離開籃球，因為我壓根就離不開它。」

姚明幽默的致辭，讓台下的易建聯也笑了起來。（影片截圖）

姚明表示易建聯最終成為了真正的自己，「沒有人會成為下一個誰」。（影片截圖）

姚明回憶與易建聯之間的故事：

易建聯感謝昔日隊友（姚明在2：00開始）：