姚明被指辭去中國籃協主席職務　媒體人評：慈不掌兵，欠官場經驗

根據中國多位籃球媒體人爆料指，中國籃協主席姚明辭去籃協主席職務。

一代籃球名將姚明，2002至2011年間效力NBA球隊侯斯頓火箭，他退役後到校園進修，又到加州開酒莊，2017年2月首次當選中國籃協主席，2022年12月再次當選。



中國籃協主席姚明被指辭去籃協主席職務。（Getty Images）

姚明絕對是中國籃球界的殿堂級人物，可是他出任籃協主席的7年半任期內可謂碌碌無為，特別是中國男籃兩度未能從世界盃出線，先後缺席2020年東京奧運和2024年巴黎奧運。

中國體育媒體人付政浩發文稱：「昨天我剛發微博探討過第十屆中國籃協臨近換屆改選、新一屆籃協換屆籌備小組成員如何構成一事，今天消息靈通人士就正式爆出姚明已提交辭呈的消息。」他表示，「接下來，如何科學全面評價大姚的八年籃協任期的功過是非是個系統工程。大姚當年躊躇滿志，給高層描繪的籃球改革藍圖雖然美妙，但奈何落實效果遠不如預期。」

他點評，「在中國籃球下行時期非猛藥不能醫治沉珂，大姚是個理想主義者，但慈不掌兵，大姚欠缺鐵腕治理能力和官場經驗，其性格不足以止住下滑的中國籃球，反而讓此前行政力量壓制的諸多隱患徹底暴露。」不過付政浩認為，姚明任內也有亮點，「大姚任內努力推動CBA管辦分離、復興小籃球、大力倡導體教融合是其任內最大亮點。」