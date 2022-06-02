籃球往事︱奧尼爾憶初會姚明的震撼　「我首次被同一對手三連封」

NBA一代中鋒奧尼爾，憑7呎1吋身高、300磅體重橫行球場，擁有「巨無霸」稱號。他藉身材優勢，攻守兩端幾乎無人能擋，直到一個人出現——較他還要高5吋的姚明。

回想起初次跟姚明對戰的畫面，奧尼爾仍覺震撼。



球場之外，奧尼爾與姚明相當老友。（Getty Images）

巨人對巨人 首次對戰贈奧尼爾3封阻

身為場上巨人，看到對方較自己更高大，奧尼爾憶起當年一幕，「我對姚明的第一印象是：這個他媽的是誰（who the f*** is this）？」

震驚未完，還有好戲在後頭：「他入場後，我嘗試以finger roll上籃打擊他，封阻！下一球，我嘗試以後仰跳投（fadeaway）攻擊他，封阻！之後我再變招，嘗試向高空發展，入樽，再被封阻！他是第一個連續3次封阻我射球的人。」

奧尼爾對姚明，是NBA史上最精彩的巨人對決戲碼之一。（Getty Images）

Yao VS Shaq

姚明送來的三個「第一次」

姚明的出現，迫使奧尼爾不得不改變打法，「他絕對是第一個令我改變打法的男人。」

不止進攻受阻滯，防守也不再每次得心應手，「他同時是第一個接球後轉過身，然後正面看着我並能夠在我面前起手射球的球員。這是當我一想起姚明，便想起來的事情。」首次被同一對手連續3次封阻、首次被迫改變打法、首次被正面起手，「中國長人」姚明送給奧尼爾忘不了的3個「第一次」。

姚明與奧尼爾同在2016年入選籃球名人堂。（Getty Images）

奧尼爾1992年登陸NBA，1996年轉投洛杉磯湖人，與已故球星高比拜仁組成強大的「OK組合」，在2000至02年三連冠。當姚明2002年以選秀狀元身份加盟火箭時，Big Shaq手上已載上3隻冠軍指環。

不難想像，英姿勃發的奧尼爾，遇上較他年輕8年、比他更高大、射球也更準繩的姚明，內心定必有過一番震動。

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可惜「中國長城」在NBA發展不似預期，火箭陣容不足以衝擊總冠軍，隨年紀漸長、傷患愈來愈多和頻密，姚明的旅美生涯高開低走，2011年當時只得30歲敵不過長期傷患退役，正好與奧尼爾是同一年。

兩大巨人生涯曾18次對壘，Shaq贏10次，姚明贏8次，可是是只計季後賽的話，姚明只贏過一次。對陣時，姚明平均得17.6分、9.6籃板、2助攻；奧尼爾平均得21.1分、10.1籃板、2.4助攻。二人均被視作NBA歷來最佳中鋒之一，更同在2016年入選籃球名人堂，球場以外，二人亦相當老友。