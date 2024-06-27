「女版姚明」張子宇身高優勢凌虐對手　人氣熱爆全球︱籃球熱話

正在深圳上演的FIBA U18女子籃球亞洲盃，原本沒有太多人留意，卻因中國17歲小將張子宇在分組賽首仗對印尼後備上陣，利用身高優完全摧毀對手的影片實在太震撼，旋即熱爆網絡。

事實上，張子宇早已因「高人一等」，備受中國媒體關注，並被譽為「女版姚明」。目前她的官方身高為2.2米，跟姚明本尊只差9厘米，並已超越中國女籃歷來兩大巨人韓旭和鄭海霞，甚至較WNBA史上最高球員還要高出2厘米。有網民雞蛋裏挑骨頭批評她沒有入樽，她隨即轟入44分創下賽事個人得分紀錄，領中國擊敗強敵日本，率先晉身四強。



中國小將張子宇因「高人一等」，成為熱話。（FIBA）

身高差太遠「凌虐」印尼隊成熱話

中國隊在分組賽首仗遇上印尼，第一節一度被追近至13：14，官方身高2.2米（約7呎3吋）的張子宇甫後備入場已改變球賽。印尼隊雖然也有個2米高的大前鋒Nathania Nicole SASONGKO，但其他成員全部都是只得1.7米左右，張子宇一入籃底便如入無人之境，連續在籃下輕鬆起手得分，她入場後印尼隊首節未再得分，中國隊得分又拉開至24：13。

中國最終以109：50大勝印尼，張子宇其實只上陣13分鐘多一點，但她9次起手全中，連同罰球共攻入19分，加上7個籃板、3次封阻，表現相當全面，網上瘋傳的精華片段中，彷彿隊友只要拋高球給她便行，由於身高相差太遠的關係，對手跳盡也阻止不了她射籃，印尼球員大部分只到她的胸口，甚至她的腰部，相當誇張。

張子宇「碾壓」印尼隊圖輯：

命中率超高的籃底超級霸王

印尼隊實力較弱，被中國隊大炒並不出奇，次仗面對實力較強的新西蘭，張子宇再次發揮威力，上陣近23分鐘攻入全場最高的36分，維持極高命中率，20次出手16次命中，領軍以90：68再贏一場。

今仗遇上實力相近的日本隊，張子宇更攻入44分，創下賽事個人單場得分最高紀錄，22次出手中20球，命中率超過九成。姚明當年在NBA不時攻入中距離，張子宇單是在籃底近距離投射，足以在這次賽事稱霸。她領中國以97：81擊敗日本，分組賽3戰全勝，與另一組首名的澳洲雙雙率先晉級準決賽，跟中國同組的日本與新西蘭獲第二、三名，須分別跟中華台北及韓國爭奪餘下兩個四強席位。

日本球員攬腰也攔不住張子宇：

14歲已成全國熱話

張子宇在今屆U18亞洲盃利用身高優勢「碾壓」對手，成為全球熱話，她早在3年前已因出戰中國U15女子籃球聯賽成全國焦點，當年只得14歲的她身高已超越兩米，跟對手的身高差距更大，也是在那個時候被封為「女版姚明」。

她的父母昔日都是籃球員，爸爸身高2.13米，媽媽為前中國隊中鋒于瑛，身高也達1.98米。子宇在山東出生，她說是媽媽鼓勵她打籃球，以往亦曾嘗試練習跳高和跳遠。小學一年級她已有1.6米高，6年級的時候身高更達到2.11米，對於她的身高問題，子宇大方回應：「人生是一段奇妙旅程，有些事情我們不能控制，我會視為一份禮物。」

張子宇早在3年前已因出戰中國U15女子籃球聯賽成焦點，當年只得14歲的她身高已超越兩米，也是在那個時候被封為「女版姚明」。（網上圖片）

心態成熟沉實謙遜

「我父母都是籃球員，我在小學時接觸籃球。」即使擁有籃球員得天獨厚的天賦本錢，難得的是張子宇非常踏實，被看好能成為WNBA球員，她謙稱：「關於未來我不會想太多，因為我需要親身一步一步去經歷，首先我需要變得更好。」

她一再強調「我必須改善」，「我可以輕易去到籃框，但籃球絕對不止於此，仍有很多我需要學習的地方。」比起身高優勢，她的沉實謙遜或許才更像姚明。

身高6呎11吋的中國隊中鋒韓旭，是現役最高的女子籃球員。（Getty Images）

歷來只有一位7呎以上女子籃球員

籃球界7呎以上的高佬歷年有不少，女子球員紀錄上只有波蘭的戴迪克（Margo Dydek），她身高7呎2吋（約2.18米），是1998年WNBA選秀狀元，也是ＷNBA封阻紀錄保持者，可惜她2011年在懷孕期間心臟病發暈倒家中，8日後去世，終年37歲。

中國隊昔日著名的「巨人」鄭海霞，身高6呎8吋（約2.03米），1997年加盟洛杉磯火花，成為首位進軍WNBA的亞洲女子球員。目前中國成年女子籃球國家隊也有「超級高妹」，24歲的中鋒韓旭身高6呎11吋（約2.11米），目前效力WNBA紐約自由人隊，她是現役最高的女子籃球員，在美國的發展卻不甚如意。

17歲的張子宇已經較上述3人都要高，而且曾有報道指她的身高更達到2.26米、甚至是2.28米，跟身高2.29米的姚明本尊非常接近。無論如何，張子宇只要能避過嚴重傷患繼續打籃球，她的球員生涯單是身高優勢已注定成為話題。