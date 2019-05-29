【女籃】鄺曉琳找尋初心　「甚麼都不想最好」

沒有初心，就只剩軀殼，你還記得當初為了甚麼而努力？ 「團火沒有沒熄滅？哈哈，正在尋找中」這時鄺曉琳（朱古力）剛打完比賽，陪我坐在籃下，看着下一場的球員跑來跑去，她苦笑說了這一句。效力南華的她，在中文大學體育教育學士畢業後一直沒有「順應天命」為人師表，卻沒有停止過繼續進修，全心再用兩年時間完成物理治療碩士課程。

想做就要做，趁年輕，這是我們最大的本錢；有時候卻因為忙碌，反而忘了自己。

「見你常常在Instagram懷念過去⋯⋯」朱古力笑了笑：「對呀，懷念以前大專的日子。」不知道為何，我有點身同感受，當初的自己到底是怎麼的？「嘩，以前我很有活力的，跑得很快，衝！死衝爛衝。」習慣不時翻看以前的照片和影片，「探望」那個自己：「以前又讀體育最多時間一定是做運動，打球沒有顧慮，現在我也許『諗多咗』，想得多就愈多制肘。」

每每看鄺曉琳Instagram總會看到她在緬懷過去，這是找尋初心的一個方法。（張倩儀攝）

也許不再像以前般多出場時間和機會，但只想每一次都把握好。（張倩儀攝）

當得分不再那麼得心應手，就開始懷疑自己，「介意人家的眼光，也介意自己得多少分，沒有得分就等於交不出功課，現在想通，簡單一點，甚麼都不想最好。」看來找回初心的方法奏效：「有時候會覺得自己在場上迷失，不停看以前打大專的相和片，想找回以前的自己，這個很重要。」

做好防守、搶籃板和突破分球，盡力做到自己可以做好的事。（張倩儀攝）

「沒有得分感覺就像沒有交出功課。」鄺曉琳直言。（張倩儀攝）

「做得幾多得幾多」

找回初心，才能繼續有「火」的走下去，最害怕自己有一天真的忍心說出一句「不如算了」。

從早上到晚的課，放學後要溫習，物理治療的這份專業讓朱古力不敢怠慢，「 要兩年讀完別人四年的課程，也未必有時間打大專，自己休息的時間也很少，加上受傷，只可以說做得幾多得幾多。」

本是出場時間多，球權也多的一個人，轉型讓她必須重新適應。（張倩儀攝）

她笑說一句「無得賴」，本是上場時間算多的一人，也是球權最多，不習慣也是一定的：「好彩今年有萍萍加入，替代了自己以前的位置，大家都沒有計；現在自己要轉型，轉做一個射手始終都要適應。」擔任甚麼角色都好，朱古力只想在球隊和球場上存在得有價值，做回以前的自己：「為球隊盡力做自己做到的事，就像狀態不好就做好防守、搶籃板和突破分球。」讓她仍然是她。