【甲一籃球】南青甲一仍未打開勝門　調整心態迎接3場關鍵戰

南青在芸芸甲一球隊之中，球員算是比較年輕的一隊，陣中的潘文豪、葉耀邦、何倚揚、關洛賢等球員仍就讀大學，甲一賽場經驗雖淺，但勝在夠活力。南青面對甲一列強，憑住拼勁力爭到底，從銀牌賽以3分憾負福建，到甲一聯賽挑戰72：82的10之差不敵永倫，甚至昨晚（7日）大鬥東方龍獅初段曾一度領先。可惜最後欠缺把握力，南青主力潘文豪亦不禁苦笑：「大家缺了點團體合作，有時太『自己打』。」

南青眾將雖然年輕，不過其實他們早前面對傳統勁旅永倫並非大敗而回，可見這班年輕伙子的潛力。他們昨晚挑戰東方龍獅初段，手感炙熱的楊子豐接連在中距離及三分線發炮，加上楊嘉駿與葉耀邦兩位內線球員縮窄籃底包夾防守令對方失誤，從而製造反擊機會，令他們一度領先以10：5領先東方龍獅。不過，東方龍獅找回節奏後急起直追，開始大反攻，瓦解南青的防線，一直領先到尾以97：74輕取南青。

比賽初段手感炙熱的楊子豐（右）被針對防守。（任祉羲攝）

葉耀邦（右）有身高優勢，在內線相當活躍。（任祉羲攝）

南青在初段能夠一度領先證明他們一樣都有實力，半場大比數落後時，他們第三節還是力追，葉耀邦與楊子豐內外建功，加上潘文豪找尋切入空間。可惜，之前失分太多令他們無力回天：「始終對手在體能、身形、經驗均比我們好，他們增大壓逼性，令我們開始亂以及失誤被反攻。」從開季的高級組銀牌賽至甲一，南青其實開局不差，不過每到下半場或者最後關頭始終欠缺把握力，潘文豪坦言團隊默契未算最好：「其實我們得分有時都是自己『打咗先』，反而看不到更加容易的得分點，默契方面差了點。」

潘文豪（左）在陳兆榮（右）防守下嘗試上籃得分。（任祉羲攝）

潘文豪（右）坦言球隊默契未算最好。（任祉羲攝）

截至目前為止，南青於甲一開季一場未勝，他們在餘下3場初賽分別面對漢友、飛鷹及福建。南青曾在銀牌賽與福建鬥到最後以3分之差落敗，與漢友及飛鷹實力接近，潘文豪笑言還是盡打好：「接下來3場對賽是重點，要再調整心態，沒有壓力，盡力打好自己，加油吧！」