【Jordan Brand大專賽】理大10分之差不敵教大　首次無緣總決賽

Jordan Brand大專賽進入最後直路，今日（27日）上演的4強賽由教育大學和理工大學打頭陣。教大面對理大的壓迫性防守雖然一度被打亂節奏，反而打出風格，比對手更「爛命」。全場守住分差，在點點開花下以74：64拿下今仗，對初為人師的楊仲翹和馮嘉豪來說，這天的假請得有意義。

教大入局較快率先打出6：0的攻勢，理大有隊長廖鈞浩先開紀錄；但教大兩位為人師表的老大哥特意請假應戰，更是出盡全力拉開比數，好讓師弟發揮更好。比數一度拉開15：4，但理大防守絲毫沒有手軟，迫得教大的進攻節奏混亂，交出多次失誤。

將會在聖若翰天主教小學中任職體育老師的馮嘉豪今場請假應戰，並做出身價交出15分、5助攻和2偷波。（張倩儀攝）

文俊浩今場發揮平平，僅得2分和4籃板，更5犯畢業，但隊友們多走一步順利殺入決賽。（張倩儀攝）

黃偉琪頻頻入楔，加上晏慕龍三分命中，一口氣追回10分；但教大亦有馮嘉豪和蕭俊傑挺身救急，蕭俊傑「And-1」後再三分起手博得三球罰球，首節以23：13領先10分。可是教大愈打愈急，加上把握力下降，漸落入理大的防守圈套中，余嘉寶射入三分保住分差，半場仍能領先33：25。

教大一如往常打出氣勢，入球時模仿隊友的動作相當有趣。（張倩儀攝）

理大雖咬緊牙關到最後，但仍難以衝破教大的10分之遙。（張倩儀攝）

換邊後，馮嘉豪和關雋陶分途於三分線開火，理大雖有陳可鈐的放籃以及李家康中距離得手，但仍未能抵抗教大的點點開花。理大見時間流逝愈見進取，但過於急進成反效果造成多次失誤，第三節已被拉開19分之差。理大全力追分，梁祖誠殺入籃下挨身上籃得分，廖鈞浩三分命中，但教大手握一定分差，加上打回自己節奏，雖然主力中鋒文俊浩五犯離場但仍無阻教大以74：64守住決賽入場券；JBI創辦三屆，理大則是首屆無緣總決賽。

理大在過去在JBI連霸兩屆，今年首次無緣決賽。（張倩儀攝）